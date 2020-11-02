В сети показали коллекцию раритетных компьютерных мышей. Фото

В сети показали снимки коллекции раритетных моделей компьютерной мыши. Самая старая из них была выпущена в 1981 году.

Фото коллекции опубликовал пользователь под ником tbotmaster на сайте pikabu.ru. В подписи к фото он отметил, что всего у него 135 "ретро-мышей" (чтобы просмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Самая старая: 1981 год. Оптическая. Первые серийные мыши были оптические, ага. Использовался специальный коврик с рисунком миллиметровки. Механика появилась позже, а с колесиком – еще позже", – написал коллекционер.

Как известно, первая компьютерная мышь была создана в 1963 году в Стенфордском исследовательском институте. Ее изобретателем считается Дуглас Энгельбарт, получивший патент на устройство в 1970 году. Инженером, собравшим первоначальный прототип и ставшим первым пользователем, был сотрудник лаборатории Энгельбарта Уильям Инглиш.

В сети показали снимки коллекции раритетных моделей компьютерной мыши tbotmaster / "Пикабу"

Первая компьютерная мышь была создана в 1963 году tbotmaster / "Пикабу"

Компьютерная мышь фирмы Xerox 1981 года выпуска tbotmaster / "Пикабу"

Поначалу устройство представляло собой брусок с одной кнопкой и двумя колесиками, позволявшими передвигать картинки по вертикали. В 1971 году Уильям Инглиш, во время работы в Xerox PARC, разработал шариковую мышь, заменив два колесика на один шарик. Такая модель устройства была актуальна до 90-х годов. Мировую популярность компьютерная мышь приобрела благодаря использованию в компьютерах Apple Macintosh и позднее – в ОС Windows для IBM PC совместимых компьютеров.

Как сообщал OBOZREVATEL, один из создателей первой компьютерной мыши Уильям Инглиш умер 26 июля 2020 года в США в возрасте 93 лет. Также ранее сообщалось, что в сети засветили архивное фото, на котором будущие основатели Microsoft тестируют компьютер.