В Киеве состоится живая конференция Games Gathering 2020

Мария Шевчук Обзоры 19:52, 25.09.2020 Обновлено: 20:20, 25.09.2020

Проведение живой конференции в Одессе в условиях карантина было для команды GG непростым испытанием, однако, они очень рады тому, что в этот тяжёлый год дали коллегам из индустрии шанс увидеться вживую.

Благодаря этому опыту, они с полной уверенностью заявляют — Games Gathering 2020 состоится!

Ввиду ограничений, которыми не радует нас этот год, их команда уже разработала гибридный формат для декабрьского ивента. Теперь наша конференция будет проводиться в онлайн и живом формате ОДНОВРЕМЕННО. Ивент будет длиться с 3 по 6 декабря.

4 дня конференции будут проводить онлайн на платформе PINE, и 2 из них — в живом формате в МВЦ. На протяжении 4х дней все инди проекты и все лекции конференции будут доступны онлайн. Вы станете участником конференции даже не имея возможности присутствовать на ней физически

Games Gathering — это уникальное событие не только для игровой индустрии Украины, но и всей Восточной Европы.

Став частью Games Gathering 2020 вы очень продуктивно завершите свой год!

Регистрация по ссылке.

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