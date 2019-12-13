В Киеве пройдет грандиозный LAN-финал Red Bull River Runes

Интересные матчи 1х1, крутая команда комментаторов, конкурсы и турниры для всех желающих, крутые подаркы от партнеров - все это ждет тебя на LAN-финале Red Bull River Runes! Приходи 14 декабря с 14:00 в Киев Киберспорт Арену, приводи друзей и захвати хорошее настроение!

Онлайн-квалификации Red Bull River Runes завершены и 16 лучших игроков уже готовятся показать свое мастерство на главной сцене Арены. Самые сильные игроки получат подарки от GUD и ACER, а победителю турнира достанется главный приз - поездка на встречу с одним из игроков всемирно известной команды OG - двукратного чемпиона мира по Dota 2!

Red Bull River Runes собрал крутую команду талантов StarLadder, которая будет освещать мероприятие. Кстати, у зрителей в Арене будет возможность пообщаться вживую со звездами:

- Роман CaspeRRR Лепёхин

- Дмитрий Droog Чумаченко

- Олеся Olesami Денисенко

- Алексей Bafik Бафадаров

Больше развлечений в Арене

В дополнение к зрелищной Dota 2, всех гостей Киев Киберспорт Арены ожидает целый ряд активностей на любой вкус:

Любительский турнир Red Bull River Runes

Не успел принять участие в квалификациях или обидно вылетел, не дойдя до финала? Не беда. Покажи всем, что ты умеешь и выиграй ценные призы от ACER и HATOR! Регистрация будет проводиться непосредственно на месте.

Конкурсы для знатоков Dota 2

Проверь свои знания Dota 2 и получи шанс стать звездой онлайн трансляции и побороться за призы от GUD.

Турнир Dota Underlords

Любишь Dota Underlords и готов посоревноваться? Тогда тебе на турнир от VIVO, а для лучших шахматистов компания приготовила крутые подарки!

Попробуй настоящую мощь и погрузись в игру

ACER подготовили специальные стенды, где каждый желающий может опробовать самые мощные ноутбуки, оторваться в игровой зоне или посетить VR зону.

Получи свой трон

Хочешь уйти домой с комфортным геймерским креслом? Тогда просто заполни анкету на входе и получи шанс выиграть кресло HATOR.

Все это, а самое главное - компания единомышленников - ждут тебя 14 декабря в 14:00 в Киев Киберспорт Арене, по адресу Вадима Гетьмана 13, станция метро “Шулявская”. Приходи, приводи друзей и заводи новых!

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