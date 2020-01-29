Украинский бренд электроинструмента опубликовал яркий краш-тест на своем YouTube-канале

Известный украинский бренд электроинструмента и оборудования для бытового и профессионального использования Dnipro-M на своем официальном YouTube-канале опубликовал необычное видео – краш-тест угловых шлифовальных машин (болгарок). Чтобы посмотреть видео, скрольте до конца страницы.

Болгарка Dnipro-M

Примечательно, что данное видео вызывает интерес не только у постоянных пользователей продукции бренда, но даже у тех людей, которые лично не знакомы с электроинструментом Dnipro-M. Это поможет понять, какая болгарка лучше.

Краш-тест болгарок Dnipro-M

В ходе краш-теста ведущий сыпал песок прямо в отверстия редуктора, бросал инструмент на землю с высоты собственного роста и разбирал корпус УШМ, чтобы исследовать конструкцию и посмотреть, что же с ней стало. Все тестируемые модели показали действительно безупречную работу.

Как выбрать болгарку

Чтобы понять, как выбрать хорошую болгарку, следует обращать внимание на такие параметры:

• мощность двигателя;

• количество оборотов;

• диаметр диска и насадок;

• дополнительные особенности.

К числу дополнительных особенностей относятся: эргономичность корпуса и ручек, плавный пуск, защита от заклинивания, система удаления пыли и кнопка с пылезащитой.

На что влияет мощность? От этого параметра напрямую зависит продуктивность выбранного устройства. Выбор болгарки для домашнего использования в большинстве случаев сводится к более простым требованиям. Минимальная мощность в этом случае должна составлять порядка 500-900 Вт. При этом цены на болгарки в Украине остаются доступными.

Другие особенности бытовых моделей:

облегченный корпус (до 2,5 кг);

нет перегруза в электросети;

диаметр рабочего диска – 115-125 мм.

Основные причины поломок УШМ

Рассмотрим типичные неисправности болгарки:

1. Со временем сальник начинает пропускать воду на подшипник и редуктор, вымывая смазку и приводя к износу деталей.

2. Если летят искры и задымилась болгарка, работу следует немедленно прекратить и отнести инструмент в ремонт. Это вышел из строя редуктор. Такие проблемы могут возникнуть при попадании с водой шлама.

3. Некоторые производители болгарок ставят на свои инструменты слабую схему регулировки скоростей, что также может стать причиной поломки.

4. Еще одной причиной, по которой может потребоваться ремонт редуктора, является перегрев двигателя. Любому инструменту периодически нужно дать поработать на холостых оборотах.

Техника безопасности

1. Используйте специальные аксессуары для защиты глаз, лица и рук;

2. Полностью освободите пространство для работы;

3. Спрячьте горючие материалы;

4. Проверьте надежность фиксации рабочей заготовки;

5. Крепко держите инструмент обеими руками;

6. Не давите на болгарку в процессе работы. Она должна действовать "своими силами";

7. Когда работа окончена, дождитесь полной остановки вращения, после чего положите инструмент диском вверх;

8. Отключите УШМ от сети и убедитесь в отсутствии дыма.

Какой материал не режет болгарка

Не используйте УШМ для резки древесины. Это объясняется высокой степенью опасности в ходе такой эксплуатации.

При резке древесины болгаркой существует высокая вероятность отсоединения напайки, что может привести к травме оператора. Также существует риск захвата зубьями большого количества древесины, в результате чего УШМ резко выскользнет из рук.

Правильная работа УШМ – залог вашей безопасности и качественной работы!

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