Ученые в Канаде изобрели материал, дающий невидимость

Ученые из канадской компании Hyperstealth изобрели камуфляжный материал под названием Quantum Stealth, при помощи которого смогли создать "щит невидимости".

Об этом пишет издание IFLScience. Авторы издания отмечают, что ранее технологии такого уровня описывались в фантастической литературе (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

iflscience.com

Материал на ощупь тонкий, как бумага, недорогой и не требует источника питания. Созданное из него маскирующее устройство изгибает свет таким образом, чтобы можно было видеть только предметы, находящиеся очень близко или очень далеко.

Таким образом сторонний наблюдатель способен различить лишь объекты, которые находятся на расстоянии нескольких метров. Объект или человек, находящийся позади него на определенном расстоянии, станет невидимым.

Материал обладает широкими возможностями и способен искажать свет в диапазоне от ультрафиолетового до инфракрасного.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, что Россия начала разрабатывать ракетный экраноплан, который якобы будет невидим для радаров противника.

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