Ученые узнали, как эволюция научила собак "строить глазки"

Домашние собаки научились делать "щенячьи глаза" для того, чтобы сблизиться с людьми.

Как пишет издание Proceedings of the National Academy of Sciences, глаза собак изменились со времен одомашнивания, чтобы привлекать внимание хозяев.

Согласно исследованию, у собак развились глазные мышцы, которые позволяют питомцам делать глаза выразительнее, что особенно нравится людям.

Эти мышцы отсутствуют у ближайших родственников собак – волков.

"Маленькие лицевые мышцы позволяет собачьим глазам имитировать выражение "младенца", которое вызывает "заботливую реакцию", – отметили ученые.

Кроме того, в процессе одомашнивания собаки научились хорошо считывать коммуникативные сигналы, которые подают люди. Они делают это не только лучше волков, но и лучше ближайших родственников людей – шимпанзе.

Это стало возможно благодаря установке зрительного контакта с людьми еще с раннего возраста. Собаки понимают, направлено ли на них внимание, и игнорируют указующие жесты, если не видят человеческих глаз.

