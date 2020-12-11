Ученые узнали, как эволюция научила собак "строить глазки"
Домашние собаки научились делать "щенячьи глаза" для того, чтобы сблизиться с людьми.
Как пишет издание Proceedings of the National Academy of Sciences, глаза собак изменились со времен одомашнивания, чтобы привлекать внимание хозяев.
Согласно исследованию, у собак развились глазные мышцы, которые позволяют питомцам делать глаза выразительнее, что особенно нравится людям.
Эти мышцы отсутствуют у ближайших родственников собак – волков.
"Маленькие лицевые мышцы позволяет собачьим глазам имитировать выражение "младенца", которое вызывает "заботливую реакцию", – отметили ученые.
Кроме того, в процессе одомашнивания собаки научились хорошо считывать коммуникативные сигналы, которые подают люди. Они делают это не только лучше волков, но и лучше ближайших родственников людей – шимпанзе.
Это стало возможно благодаря установке зрительного контакта с людьми еще с раннего возраста. Собаки понимают, направлено ли на них внимание, и игнорируют указующие жесты, если не видят человеческих глаз.
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