Сварочные полуавтоматы Dnipro-M: качество с первой искры

Сварочные полуавтоматы — оборудование, которое используется для сваривания черных и цветных металлов при помощи проволоки. Расходник в них подается механизировано. Полуавтоматы широко используются в промышленности, монтажных и строительных работах. Украинский бренд электроинструмента и строительного оборудования Dnipro-M предлагает надежные модели сварок, с которыми могут работать даже люди без большого опыта работы. Купить полуавтоматы сварочные можно на официальном сайте или в фирменных магазинах бренда.

Преимущества сварочных полуавтоматов Dnipro-M

Все полуавтоматические сварки бренда обладают преимуществами, повышающими эффективность работы.

Несколько режимов работы

Инверторные полуавтоматы Dnipro-M могут варить как с использованием газового баллона, так и при его отсутствии. В последнем случае используется специальная флюсовая проволока с покрытием, выделяющим газ при сгорании. Работать с инверторными полуавтоматами можно в нескольких режимах:

2Т — сваривание при помощи коротких швов;

3Т — сваривание длинными швами;

SPOT — точечное сваривание. Этот режим позволяет настраивать подачу проволоки, выбирая интервал ее хода от 0,1 до 1 секунды.

В ассортименте Dnipro-M также представлены модели, способные работать в режиме SAB, то есть, варить стандартными электродами. Диапазон диаметра электродов, которые подходит для этих полуавтоматов, — от 1,6 до 4 мм.

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Высокий уровень надежности

Одна из главных особенностей сварочного оборудования бренда — возможность работать при значительных просадках напряжения в сети. Инверторные полуавтоматы Dnipro-M не теряют мощности при напряжении электрической сети от 160 В. Это обеспечивают три конденсатора, установленные внутри оборудования. При температуре воздуха 25°С показатель рабочего цикла полуавтоматов составляет 80%, а при 35°С — 60%.

Автоматизация сваривания

Сварочные полуавтоматы имеют набор дополнительных функций, которые значительно облегчают работу с оборудованием и позволяют справляться с ним даже людям без большого опыта сваривания:

ANTI-STICK. Защищает от прилипания и порчи электрода. Во время залипания электрода система сбрасывает ток до нуля, позволяя оторвать расходник и продолжить работу.

HOT START. Упрощает старт работы с аппаратом — электрод быстро загорается, даже если полуавтомат еще не прогрелся. Это достигается за счет подачи повышенного тока.

ARC FORCE. Дает возможность отдалять и приближать электрод к металлу, автоматически регулируя ток. Дуга также будет оставаться стабильной во время отделения капель металла от электрода.

VRD. Во время простоя аппарата или смены расходника аппарат защищает сварщика от поражения электрическим током.

Удобное использование