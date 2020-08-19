Spotify перестал работать почти по всему миру

В известном шведском сервисе для прослушивания музыки Spotify произошел сбой, из-за чего пользователи не могут слушать в нем музыку.

На неполадки пожаловались пользователи. Об этом сообщается на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

По его данным, проблемы с Spotify возникли в Великобритании, Франции, Греции, Турции, Испании, Чехии, Польши, Бельгии, Нидерландах, США и России.

Данные по проблемам в работе Spotify (downdetector.com)

Отмечается, что в основном сбой в сервисе возникает при прослушивании музыки онлайн. По крайней мере так говорится в почти 92% жалоб людей из разных уголков мира. Сообщения от пользователей начали поступать во второй половине дня 19 августа.

Пользователи указали на проблемы в работе Spotify (downdetector.com)

Жалобы пользователей Spotify (downdetector.com)

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине сервис Spotify официально запустили 15 июля 2020 года. Приложение позволяет слушать музыку не только на мобильном устройстве, но и на компьютерах, управляя им при помощи смартфона или наоборот.