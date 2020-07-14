Spotify официально запустят в Украине: названа дата

Шведский сервис для прослушивания музыки Spotify официально запустится в Украине с 15 июля.

Об этом свидетельствует обновление пользовательского соглашения, в котором в перечень стран присутствия добавлена Украина, пишет ITC.

Отмечается, что украинцы могут и так использовать сервис, обходя ограничения с помощью VPN и подписок в странах его присутствия. Но официальный запуск сделает его доступным более широкому кругу пользователей.

Spotify с 15 июля должен официально запуститься в Украине itc.ua

В украинской версии также отобразились цены на подписку, правда они в долларах и полностью соответствуют американским. Месячная стоимость Spotify Premium (песни без рекламы и офлайн) составляет 4,99 доллара после 1 месяца бесплатной пробной версии.

Стоить подписка будет 4,99 доллара itc.ua

Сервис позволяет слушать музыку не только на мобильном устройстве, но и на компьютерах, управляя им при помощи смартфона или наоборот.

Также в нем можно слушать подкасты, узнавать о концертах в своем городе и покупать мерч некоторых исполнителей. Spotify можно включить на PlayStation 4 и Xbox One. Кроме того в нем есть функция "Радио", когда алгоритм собирает подборку к выбранной песне, плейлисту или альбому.

Spotify с 15 июля должен официально запуститься в Украине itc.ua

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