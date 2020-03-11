Смартфон Asus может стать самым мощным на рынке

Геймерский смартфон Asus ROG Phone 3 станет первым телефоном, в который установят новый мобильный процессор от Qualcomm. "Сердцем" смартфона станет Snapdragon 865 Plus, что сделает смартфон самым мощным на рынке.

Об этом сообщило китайское издание MyDrivers со ссылкой на источники. Инсайдеры полагают, что кроме ROG Phone 3, процессор Snapdragon 865 Plus должны получить и другие Android-смартфоны.

Snapdragon 865 Plus будет построен с использованием семинанометрового техпроцесса TSMC, базироваться на ядрах Kryo 485, иметь графический процессор Adreno 645. Журналисты отметили, что работающие на новом чипе концепты смартфонов набрали более 600 тысяч баллов в популярном бенчмарке AnTuTu.

Asus ROG Phone 3 3dnews.ru

Asus ROG Phone 3 3dnews.ru

Издание заметило, что ранее смартфон игровой линейки Asus ROG Phone 2 был первым девайсом, который получил процессор Snapdragon 855 Plus.

Asus ROG Phone 3 должны представить в 3-м квартале текущего года.

Как писал OBOZREVATEL, недавно компания Samsung начала блокировать в Украине работу смарт-телевизоров, которые были ввезены в страну по "серым" схемам. С такой же проблемой столкнулись жители других стран – Молдовы и Беларуси.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!