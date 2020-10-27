Самые странные самолеты в истории авиации: как могли летать "деревянный гусь" и "ванная"

Середина и вторая половина прошлого века во многом стали знаковыми для авиации – именно в это время появились одни из самых продвинутых моделей летательных аппаратов. При этом в процессе конструкторского поиска иногда создавались очень странные аппараты, ведь увидев их впервые, сложно даже поверить, что такие машины не только умеют летать, но и вооюще существуют.

Большинство таких "экспериментов" остались лишь в виде концептов и тестовых моделей, но несколько сумасшедших идей авиаконструкторов, несмотря на абсурдность, нашли свое реальное воплощение. OBOZREVATEL предлагает подборку самых странных самолетов – от бескрылых до надувных, которые когда-либо поднимались в воздух.

1. McDonnell XF-85 Goblin

Американский реактивный самолет, разработанный в 1948 году, задумывался как новейший истребитель сопровождения. "Гоблин" мог разгоняться на форсаже до 1043 км/ч. Главной особенностью этого летательного аппарата было то, что он мог крепиться на специальный каркас под фюзеляж бомбардировщика Convair B-36. Конструкторы предполагали, что в случае угрозы перехвата истребители будут отстегиваться от самолета-носителя и защищать его. Всего было собрано два экземпляра такого самолета. Главной же проблемой в реализации проекта стало то, что бомбардировщики создавали вокруг себя слишком сильную зону турбулентности, которая не позволяла осуществлять нормальный запуск "Гоблинов".

2. Goodyear Inflatoplane

Это первый в мире надувной самолет, который еще в 1955 году попытались создать в США. Разработчики думали, что резиновые планеры в будущем будут использоваться для спасательных операций, в основном – военного направления. Однако в ходе первых же испытаний из-за технической неисправности аппарата произошла катастрофа, в результате которой погиб летчик-испытатель. Проект отложили в долгий ящик, а вскоре и вовсе свернули из-за появления более доступной технологии спасения под названием "Небесный крюк", а также широкому распространению вертолетов.

3. Blohm&Voss BV 141

Это один из самых странных разведывательных самолетов, который пытались создать в мировой истории. Машина разрабатывалась в Германии в первой фазе Второй мировой войны. Проект был заложен еще в 1938 году, однако основнная масса работ пришлась на 1940-1941 года. Главной особенностью аппарата стало асимметричное строение планера, в частности, весьма странным на нем было расположение кабины. Предполагалось, что такая конструкция позволит обеспечить наилучший обзор. Но проект не дожил даже до конца войны – из-за нехватки ресурсов инициативу свернули в 1943-м.

4. Hughes H-4 Hercules

Американская летающая лодка, разработанная в 1947 году. Почти весь фюзеляж этого аппарата был построен из березы, его прозвали "деревянным гусем". Долгое время "Геркулес" оставался самой большой в мире летающей лодкой – его длина составляла 98 метров (рекорд же был побит в 2017 году). Конструкторы разрабатывали аппарат с целью его использования для транспортировки солдат, на его борт могло поместиться до 750 человек. Однако построить успели только один экземпляр, позже проект закрыли, поскольку Вторая мировая война кончилась и необходимость в подобном летательном транспорте отпала сама собой.

5. КМ – "Корабль-макет"

Этот аппарат стал предшественником советского экраноплана "Лунь", который постигла крайне печальная судьба уже в 1980-е годы. Данный же прототип никогда не позиционировался, как самостоятельная машина и использовался в СССР в 1960-е годы в качестве экспериментального образца для исследования возможностей экранопланов. Инженеры в шутку прозвали его КМ – "Каспийский монстр", в честь того, что большинство испытаний происходило в Каспийском море.

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