Samsung представил свои флагманские смартфоны: сколько будут стоить новинки

Компания Samsung в четверг, 14 января, представила три флагманских смартфона Galaxy S21, S21+ и S21 Ultra.

Во время презентации, которая транслировалась на YouTube-канале Samsung Ukraine, были раскрыты характеристика и дизайн новинок (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

В этом году позиционирование S-серии изменилось и теперь S21 обозначен как младшим флагманом, стандартным – S21+, а передовым – S21 Ultra.

Процессор

Новые смартфоны будут оснащены 5-нанометровым трехкластерным 8-ядерным процессором Exynos 2100.

Он включает в себя новый графический ускоритель Mali-G78 с 14 вычислительными ядрами, 3-ядерный нейропроцессор и высокопроизводительный процессор обработки изображений (ISP), способный работать с камерами разрешением до 200 мегапикселей.

Оперативная память

S21 и S21+ получат по 8 ГБ оперативной памяти с внутренним хранилищем на 128 или 256 ГБ, S21 Ultra будет представлен в двух версиях – с 12 и с 16 ГБ оперативки и 512 ГБ хранилища.

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