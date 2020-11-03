Пульсоксиметр: что это, кому стоит купить и как правильно выбрать

В связи с пандемией COVID-19 в Министерстве здравоохранения украинцам порекомендовали приобрести пульсоксиметр.

Так, на брифинге 2 ноября замглавы МОЗ Ирина Микичак отметила, что этот прибор поможет гражданам контролировать их здоровье и в то же время облегчить работу семейных врачей. О том, что это за устройство, в каких случаях применяется и как правильно выбрать, рассказывает OBOZREVATEL.

Пульсоксиметр (от англ. pulse oximeter) – медицинский контрольно-диагностический прибор, который неинвазивным способом измеряет уровень насыщения капиллярной крови кислородом (сатурации).

Пульсоксиметр применяется при наличии патологий, которые может сопровождать хронический недостаток кислорода в крови – гипоксия.

Чтобы измерить уровень кислорода в крови, нужно надеть прибор на палец. Если кислорода много – кровь приобретает яркий красный цвет, если мало – более темный.

С помощью лучика, который просвечивает палец и считывает цвет, устройство определяет показатель сатурации. Нормой врачи считают 95% и выше. Если сатурация ниже 94%, необходимо сообщить об этом своему врачу.

Пульсоксиметр может показать данные с погрешностью, если ногти покрыты розовым, красным или темным лаком.

Во время пандемии коронавируса в Минздраве порекомендовали украинцам не "выметать аптеки", а купить пульсоксиметр. "Лучше купить для себя, для дома, пульсоксиметр, который был бы на уровне с аппаратом для измерения давления или термометром в семье. Сегодня это важно. Этим вы поддержите и облегчите работу семейных врачей, контролируя лично свое здоровье", – сказала во время брифинга 2 ноября замглавы МОЗ Ирина Микичак.

В первую очередь медики рекомендуют купить пульсоксиметр людям, перенесшим инсульт, или с заболеваниями центральной нервной системы, которые не могут адекватно оценить свое дыхание.

Также рекомендуется приобрести этот прибор для ребенка, если у него есть хронические болезни легких, сердца или связанные с уровнем гемоглобина. В этих случаях устройство поможет не упустить момент, когда следует обратиться к врачу.

При выборе пульсоксиметра стоит обратить внимание на следующие характеристики:

Скорость измерения. Прибор должен быстро включаться и быстро показывать результат (в идеале – за 10 секунд), особенно если вы применяете его для детей.

Способ крепления. Датчики могут крепиться не только на палец, но и на запястье, ухо или плечо. Необходимо учесть, для кого вы покупаете прибор и комфортно ли будет тому, кто будет им пользоваться.

Комфорт. Фиксатор не должен давить и причинять боль.

Погрешность. Также имеет значение, хотя считается, что максимальная точность важна только для профессиональных устройств.

Экран и управление. Яркость, контрастность, разрешение и простота интерфейса особенно важны, если прибор будет использовать пожилой человек или человек с плохим зрением.

Функции. Стандартный домашний пульсоксиметр измеряет только частоту пульса и уровень кислорода в крови, но есть приборы с дополнительными функциями.

Прочность. Важно, чтобы корпус был надежным, – от этого зависит срок работы прибора, его точность и безопасность.

Возможность использования для детей разного возраста – такие модели оборудованы специальным датчиком.

Оповещение звуковым сигналом , если показатели не в норме.

Возможность хранить данные , синхронизировать их с компьютером или смартфоном.

Время работы без подзарядки. Это важно, если вы планируете брать пульсоксиметр с собой.

Возможность работы от сети: автомобиля или, например, от обычных батареек.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее МОЗ обновил алгоритм действий при подозрении на коронавирус. При появлении симптомов COVID-19 у пациента семейный врач обязан действовать по утвержденному алгоритму и принять решение о дальнейшем лечении больного.