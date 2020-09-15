Презентация Apple 2020: компания представляет новые гаджеты. Онлайн-трансляция

Во вторник, 15 сентября, проходит презентация новой продукции Apple.

Ожидается, что компания покажет смарт-часы Apple Watch SE и Apple Watch Series 6 и планшеты iPad Air 4 и iPad 8.

Самая главная интрига – будут ли представлены новые iPhone 12, поскольку из-за пандемии коронавируса Apple была вынуждена отложить презентацию своих новых смартфонов.

OBOZREVATEL ведет текстовую трансляцию события (чтобы смотреть трансляцию, доскролльте до конца страницы):

21:01 – Так выглядят новые iPad і iPad Air:

Как выглядят новые iPad и iPad Air .

Как выглядят новые iPad и iPad Air .

20:59 – Новый iPad Air поддерживает Wi-Fi 6.

20:53 – Представлен iPad Air. Устройство получит новый процессор A14 Bionic. Шестиядерный процессор на 30-40 процентов быстрее, чем предыдущий iPad Air.

20:48 – Новый iPad стоит 329 долларов, для школьников – 299 долларов.

20:46 – Представитель компании рассказал о возможностях iPadOS 14, в которой iPad научился разбирать написанный Pencil текст.

20:43 – Компания представляет новые iPad 8-го поколения с чипом A12 Bionic, которые, как заверяют они, будут быстрее, чем самые популярные Windows-компьютеры и Android-планшеты.

20:40 – Компания представила новый Apple One — единую подписку на все сервисы Apple: iCloud, Apple TV+, Apple Music, Arcade, News+ и Fitness+. Стоить она будет от 15 долларов в месяц на человека или от 20 долларов для семьи.

Подписка запустится этой осенью, первые 30 дней будут бесплатными.

20:38 – Цена Fitness+ составит 9,99 доллара в месяц или 79,99 доллара в год. Запуск запланирован до конца года. При этом при покупке Apple Watch дадут три месяца бесплатного пользования.

20:31 – Компания представляет первый фитнес-сервис для Apple Watch – Fitness+.

20:30 – В коробке с Apple Watch больше не будет USB-зарядки.

20:29 – Заказать новые Apple Watch можно будет уже сегодня, продажи начнутся уже в пятницу, 18 сентября.

20:27 – Series 6 будет стоить 399 долларов. Стоимость Series 3 останется 199 долларов. SE – 279 долларов.

20:21 – Apple показала множество разных циферблатов: с тахиметром, вдохновленный часами гонщиков, с нарисованными лицами или мемодзи.

Apple Watch с множеством циферблатов

Apple Watch с множеством циферблатов

Apple Watch с множеством циферблатов

Apple Watch с множеством циферблатов

20:15 – Показано, как будут выглядеть новые часы Apple Watch Series 6.

Новые часы Apple Watch Series 6. Twitter Тома Уорена

20:12 – Новые часы будут доступны в синем, золотом, серо-черном и красном цветах.

Презентация новых функций Apple Watch.

Презентация новых функций Apple Watch.

20:09 – Главный операционный директор Apple Джефф Уильямс рассказывает о новых функциях в WatchOS 7. Среди них – автоматический таймер мытья рук.

20:07 – Сейчас показывают людей, которым часы спасли жизнь.

20:03 – Гендиректор компании Тим Кук сразу же начал рассказывать об Apple Watch.

20:00 – Трансляция стартовала.

19:55 – Инсайдер под псевдонимом Komiya на своей странице в Twitter опубликовал информацию о стоимости новинок от Apple. По данным источника, цена iPhone 12 будет варьироваться от 700 до 1400 долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, iPhone 11 стал самым популярным смартфоном в 2020 году. Было продано 37,7 млн гаджетов.