Презентация Apple 2020: компания представляет новые гаджеты. Онлайн-трансляция

Пока неизвестно, будут ли показаны новые iPhone 12
При этом уже появилась инсайдерская информация о стоимости смартфонов
Во вторник, 15 сентября, проходит презентация новой продукции Apple.
Ожидается, что компания покажет смарт-часы Apple Watch SE и Apple Watch Series 6 и планшеты iPad Air 4 и iPad 8.
Самая главная интрига – будут ли представлены новые iPhone 12, поскольку из-за пандемии коронавируса Apple была вынуждена отложить презентацию своих новых смартфонов.
OBOZREVATEL ведет текстовую трансляцию события (чтобы смотреть трансляцию, доскролльте до конца страницы):
20:21 – Apple показала множество разных циферблатов: с тахиметром, вдохновленный часами гонщиков, с нарисованными лицами или мемодзи.
20:15 – Показано, как будут выглядеть новые часы Apple Watch Series 6.
20:12 – Новые часы будут доступны в синем, золотом, серо-черном и красном цветах.
20:09 – Главный операционный директор Apple Джефф Уильямс рассказывает о новых функциях в WatchOS 7. Среди них – автоматический таймер мытья рук.
20:07 – Сейчас показывают людей, которым часы спасли жизнь.
20:03 – Гендиректор компании Тим Кук сразу же начал рассказывать об Apple Watch.
20:00 – Трансляция стартовала.
19:55 – Инсайдер под псевдонимом Komiya на своей странице в Twitter опубликовал информацию о стоимости новинок от Apple. По данным источника, цена iPhone 12 будет варьироваться от 700 до 1400 долларов.
Как сообщал OBOZREVATEL, iPhone 11 стал самым популярным смартфоном в 2020 году. Было продано 37,7 млн гаджетов.
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