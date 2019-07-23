Представлен самый мощный смартфон в мире: как он выглядит. Фото и видео

Компания Asus выпустила самый производительный телефон в мире — игровой смартфон ROG Phone II.

Об этом сообщила Lenta.ru со ссылкой на The Verge. Так, смартфон имеет 6,59-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2340 на 1080 точек с поддержкой частоты обновления 120 герц и временем отклика в одну миллисекунду (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

На корпусе также находятся дополнительные кнопки AirTriggers, которые работают как курки на геймпадах, разъем для наушников и четыре микрофона.

ROG Phone II The Verge/Republic of Gamers

ROG Phone II оснастили процессором Snapdragon 855 Plus, 12 гигабайтами оперативной и 512 Гб встроенной памяти. Смартфон получил аккумулятор на шесть тысяч миллиампер-часов: этого достаточно для семи часов непрерывной игры в PUBG Mobile.

Для него представили систему охлаждения AeroActive Cooler II с кулером, которую можно закрепить на задней крышке, а также геймпад и док-станцию с дополнительным аккумулятором.

Во вторник, 23 июля, на презентации китайской компании Tencent назвут дату начала продаж и стоимость ROG Phone II. Есть версии, что продавать смартфон начнут в сентябре по цене от 899 долларов.

ROG Phone II The Verge/Republic of Gamers

ROG Phone II The Verge/Republic of Gamers

ROG Phone II The Verge/Republic of Gamers

ROG Phone II The Verge/Republic of Gamers

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