Первый мобильный телефон вышел 37 лет назад и весил 800 граммов. Фото

Ровно 37 лет тому назад, 21 сентября 1983 года, телефон компании Motorola получил сертификацию Федеральной комиссии связи США и официально стал первым в мире мобильным телефоном.

Устройство имело название Motorola DynaTAC 8000X, а его вес составлял 800 граммов. Это была трубка размеров 22,5 × 12,5 × 3,75 см без учета антенны.

Так, модель поступила в продажу в 1984 году. Потребители были настолько поражены тем, что получили возможность всегда оставаться на связи, что в очередь на приобретение DynaTAC 8000X записывались тысячи людей, несмотря на дороговизну новинки – цена устройства составляла 3 тысячи 995 долларов.

Первый мобильный телефон назывался Motorola DynaTAC 8000X Фото: Wikipedia

Аккумулятор DynaTAC 8000X позволял общаться 35 минут, однако заряжать его приходилось более 10 часов.

Светодиодный дисплей первого мобильника был красного цвета и мог отображать только набираемый номер. Клавиатура состояла из 12 клавиш (10 цифровых кнопок и две для отправки вызова и его прекращения), а также 9 специальных клавиш: Rcl (Recall – повтор вызова), Clr (Clear – сброс), Snd (Send – отправить), Sto (Store – клавиша "запомнить"), Fcn (Function – функции), End (End – закончить), Pwr (Power – вкл. питания), Lock (Lock – блокировка), Vol (Volume – громкость).

Первый мобильный телефон создал изобретатель из Motorola Мартин Купер Фото: Wikipedia

Именно этот телефон еще 3 апреля 1973 года взял в руки его изобретатель, сотрудник Motorola Мартин Купер и совершил по нему первый звонок – конкуренту из AT&T Джоэлю Энгелю.

Завершив разговор и проведя пресс-конференцию, инженеры и разработчики осознали, что совершили большую революцию в мире коммуникаций.

"Это был настоящий триумф. На тот момент мы использовали в машинах 14-килограммовые телефоны. Их способность вместить все необходимое в 1 кг была большим прорывом", – вспоминал годы спустя глава отдела системных разработок AT&T Bell Laboratories Ричард Френкель.

Первый мобильный телефон весил 800 граммов Фото: turbosquid.com

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