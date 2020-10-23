Первый iPod Apple вышел 19 лет назад: как он выглядел. Фото

Компания Apple представила свой первый iPod ровно 19 лет тому назад, 23 октября 2001 года. Считается, что именно этот девайс навсегда изменил мир цифровой музыки.

Слоган, который для плеера придумал Стив Джобс, звучал как 1,000 songs in your pocket ("Тысяча песен в вашем кармане"). Стоил гаджет 399 долларов.

Объем диска первого iPod составлял пять гигабайтов. Он имел габариты 100×62×18 мм и по размерам мог сравниться с двумя компакт-кассетами, сложенными друг на друга.

Вес плеера составлял 184 грамма. Плеер мог воспроизводить музыку в течение 12 часов, а фирменное колесо управления еще не было сенсорным. Оно появилось в iPod второго поколения.

В четвертом iPod появился цветной экран, а пятый научился воспроизводить видео.

В сентябре 2014 года, после релиза новых смартфонов iPhone 6 и iPhone 6 Plus компания Apple прекратила продажи iPod Classic.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как выглядел первый CD-плеер, вышедший в продажу 38 лет назад.