Первый CD-плеер поступил в продажу 38 лет назад: как он выглядел

Анна Паскевич Обзоры 09:07, 1.10.2020

1 октября в мире отмечается день CD-плеера. Так, именно в этот день в 1982 году в продажу поступил первый CD-плеер, произведенный компанией Sony.

OBOZREVATEL предлагает вспомнить историю популярности изобретения.

Так, первым в мире CD-проигрывателем стал Sony CDP-101. Он поступил в продажу 1 октября 1982 года в Японии по цене 168 тысяч иен (около 730 долларов США).

Продажи в других странах мира были отложены в связи с тем, что партнер Sony по разработке компакт-дисков Philips не смог уложиться в запланированную дату запуска.

Таким образом во всем мире продажа системы была запущена в марте 1983 года. Новинку ожидал коммерческий успех – компакт-диски и их проигрыватели стали чрезвычайно популярными, несмотря на высокую стоимость.

В 1983-1984 годах только в США было продано более 400 тысяч CD-плееров. Успех компакт-диска объясняют совместной работой Philips и Sony, которые объединились для создания совместимого оборудования. Вот как выглядели первые CD-плееры:

Sony CDP-101 стал первым поступившим в продажу CD-плеером
Wikipedia
CD-плеер Philips CD100 был выпущен в ноябре 1982 года
Wikipedia

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как выглядел первый мобильный телефон.

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