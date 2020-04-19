Новый iPhone SE: эксперты сравнили смартфон с другими моделями от Apple

Эксперты сравнили спецификации нового iPhone SE 2020 года выпуска со старой моделью, а также iPhone 11, iPhone XR и iPhone 8.

Как передает CNET, новый смартфон от компании Apple позиционируется как бюджетное решение от 399 долларов (около 11 тысяч гривен).

Новый iPhone SE сохранил многие функции прежней модели, такие как физическая кнопка "домой" и компактный размер. При этом новый смартфон получил размер экрана в 4,7 дюйма, что больше прежних 4 дюймов, но он все равно компактнее других телефонов Apple.

iPhone SE

Внутри нового iPhone SE стоит процессор Apple A13 Bionic, который ставят на модель iPhone 11. Оригинальный iPhone SE, выпущенный в 2016 году работал под управлением процессора A9. Такой же чип стоял на модели iPhone 6S.

Далее приводим вам полную характеристику сравнения iPhone SE 2020 года с другими смартфонами Apple:

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 апреля аомпания Apple представила новую версию телефона iPhone SE.

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