Новинки Apple 2020: что показали на презентации. Фото, видео

Компания Apple на своей традиционной презентации, состоявшейся 15 сентября, представила смарт-часы Watch Series 6 и планшеты iPad нового поколения.

OBOZREVATEL предлагает узнать подробнее о новинках компании.

Apple Watch Series 6

Apple Watch нового поколения сохранили тот же дизайн, что у Series 4 и Series 5, однако с внутренними усовершенствованиями и новыми функциями. Среди них – датчик пульсоксиметра, который способен за 15 секунд измерить уровень кислорода в крови. Также гаджет получил новый быстрый чип S6, который позволяет работать с новыми датчиками продуктивнее и быстрее; встроенный чип Apple U1, реализующий технологию ультраширокополосной связи (Ultra Wideband, UWB).

Кроме того, часы своих родных (например, ребенка или пожилого родственника) теперь можно подключить к смартфону, даже если у них нет iPhone.

Apple Watch SE

Более доступным вариантом стали Apple Watch SE, которые отличаются отсутствием продвинутых функций измерения уровня кислорода в крови. В них используется чип S5, который в два раза быстрее, чем у Series 3. В модели сохранено много фирменных функций Series 3, в том числе выявление падения, компас и высотомер, отслеживание сна.

Цена на Apple Watch Series 6 составит 399 долларов, Apple Watch SE – 279 долларов. Предыдущая модель – Apple Watch Series 3 – подешевела до 199 долларов. Часы будут доступны в синем, золотом, серо-черном и красном цветах. Предзаказ на часы уже доступен, однако продажи стартуют в пятницу, 18 сентября.

iPad 8

На презентации 15 сентября Apple также показала свои новые планшеты с инновационным процессором – iPad 8 и iPad Air 4. В компании подчеркнули, что оба устройства радикально отличаются друг от друга.

Так, iPad 8 продолжил линейку бюджетных планшетов с диагональю, как и в прошлых моделях, – 10,2. Он получил процессор A12 Bionic, который на 40% быстрее предыдущего поколения, Retina экран, а также поддерживает Apple Pencil 1-го поколения.

В компании отметили, что iPad – это не прикроватное устройство, а рабочий инструмент, чтобы вести конспекты, рисовать, работать или играть.

iPad Air 4

В iPad Air 4 встроили инновационный 5-нанометровый процессор A14 Bionic (который будет и в iPhone 12), благодаря чему устройство стал на 30-40% быстрее своих предшественников. Диагональ его составляет 10,9. Вместо Face ID здесь используется TouchID, встроенный в кнопку включения.

Новый Air сможет также считывать движения рук в воздухе с помощью специального датчика. В планшете установлен универсальный разъем USB-С, как и на iPad серии Pro; стереодинамики.

Пользователи планшета смогут редактировать 4К видео и работать с фотошопом, у него также новая фронтальная камера на 7 мегапикселей и тыльная на 12 мегапикселей.

Цена на бюджетный iPad составит от 329 долларов в США, на iPad Air – от 599 долларов.

Другие новинки Apple

Компания также представила операционную систему для гаджетов iOS 14 и единую подписку Apple One, которая включает все сервисы: Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, iCloud и прочие. Что касается нового iPhone, выход смартфонов отложили из-за пандемии.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Apple готовит к выпуску дешевую версию iPhone 12: названа цена.

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