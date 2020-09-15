Названы самые популярные смартфоны 2020 года

Юрий Сергиенко Обзоры 03:03, 15.09.2020

Первое месте среди самых популярных смартфонов в 2020 году заняла самая доступная из флагманских моделей Apple – iPhone 11.

Рейтинг самых популярных гаджетов составили эксперты Ovum, пишет Omdia. С начала года было продано более 37,7 млн смартфонов указанной модели.

На второе место попал среднебюджетный Samsung Galaxy A51 – 11,4 миллиона устройств.

Далее идет Redmi Note 8 от Xiaomi, продажи которых достигли 11 миллионов единиц с начала года.

В целом рейтинг первой десятки выглядит следующим образом:

  1. iPhone 11 – 37,7 млн проданных экземпляров;

  2. Samsung Galaxy A51 - 11,4 млн;

  3. Redmi Note 8 - 11 млн;

  4. Redmi Note 8 Pro – 10,2 млн;

  5. iPhone SE – 8,7 млн;

  6. iPhone Xr - 8 млн;

  7. iPhone 11 Pro Max – 7,7 млн;

  8. Redmi 8 A - 7,3 млн;

  9. Redmi 8 - 6,8 млн;

  10. iPhone 11 Pro - 6,7 млн.

Рейтинг самых популярных смартфонов в 2020 году.
Фото omdia.com

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 сентября состоится презентация новой линейки гаджетов Apple.

Комментировать
Технологии Обзоры

Смотрите также

Зеленский утвердил Стратегию национальной безопасности Украины

У Ермака нашли связи с бизнесменом из окружения Путина

Личная переписка Фокиной и Ермака оказалось в сети: украинцы не смолчали

В Кривом Роге подземный протест продолжают почти 200 шахтеров. Видео

Фокин заявил, что не помнит, как внучка познакомила его с Ермаком