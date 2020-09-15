Названы самые популярные смартфоны 2020 года

Первое месте среди самых популярных смартфонов в 2020 году заняла самая доступная из флагманских моделей Apple – iPhone 11.

Рейтинг самых популярных гаджетов составили эксперты Ovum, пишет Omdia. С начала года было продано более 37,7 млн смартфонов указанной модели.

На второе место попал среднебюджетный Samsung Galaxy A51 – 11,4 миллиона устройств.

Далее идет Redmi Note 8 от Xiaomi, продажи которых достигли 11 миллионов единиц с начала года.

В целом рейтинг первой десятки выглядит следующим образом:

iPhone 11 – 37,7 млн проданных экземпляров; Samsung Galaxy A51 - 11,4 млн; Redmi Note 8 - 11 млн; Redmi Note 8 Pro – 10,2 млн; iPhone SE – 8,7 млн; iPhone Xr - 8 млн; iPhone 11 Pro Max – 7,7 млн; Redmi 8 A - 7,3 млн; Redmi 8 - 6,8 млн; iPhone 11 Pro - 6,7 млн.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 сентября состоится презентация новой линейки гаджетов Apple.

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