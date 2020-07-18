Названы наиболее склонные к перегреву смартфоны
Смартфоны бренда Realme признали наиболее склонными к перегреву. При постоянной работе эти аппараты способны нагреться до более чем 33 градусов.
Такой результат показало исследование, в ходе которого были протестированы смартфоны только азиатских брендов. Об этом сообщает MyDrivers со ссылкой на бенчмарк Master Lu.
Отметим, что в общем рейтинге самая высокая температура была зафиксирована у Nokia 9 PureView – его корпус нагрелся до 43,05 градуса. Но самими "горячими" все же назвали девайсы Realme, средняя температура которых составила около 33,18 градуса.
При этом самыми "холодными" смартфонами являются аппараты от компании Vivo. В них средняя температура корпуса, а также компонентов устройств составляет 30,56 градуса. Вторую и третью позицию по нагреву заняли гаджеты Samsung и OPPO с показателями средней температуры при постоянной работе – 31,08 и 31,15 градуса соответственно.
Помимо этого, бенчмарк составил сводный рейтинг всех участвующих в исследовании смартфонов. Так, наименьшую температуру сохранил Vivo U3x – во время активной работы его корпус нагрелся лишь до 27,96 градуса. Также в топ списка менее склонных к перегреву аппаратов попаи Samsung Galaxy M30s, Xiaomi Redmi 8 и Redmi 8A, Vivo Y3.
Как сообщал OBOZREVATEL, в летнюю жару не стоит держать смартфон под прямыми солнечными лучами, ведь из-за перегрева он может выключиться или даже выйти из строя. Эксперты утверждают, что устройством можно нормально пользоваться в температурном диапазоне от 0 до 35 градусов.