Названы наиболее склонные к перегреву смартфоны

Смартфоны бренда Realme признали наиболее склонными к перегреву. При постоянной работе эти аппараты способны нагреться до более чем 33 градусов.

Такой результат показало исследование, в ходе которого были протестированы смартфоны только азиатских брендов. Об этом сообщает MyDrivers со ссылкой на бенчмарк Master Lu.

Отметим, что в общем рейтинге самая высокая температура была зафиксирована у Nokia 9 PureView – его корпус нагрелся до 43,05 градуса. Но самими "горячими" все же назвали девайсы Realme, средняя температура которых составила около 33,18 градуса.

Смартфоны Realme наиболее склонны к перегреву (news.mydrivers.com)

При этом самыми "холодными" смартфонами являются аппараты от компании Vivo. В них средняя температура корпуса, а также компонентов устройств составляет 30,56 градуса. Вторую и третью позицию по нагреву заняли гаджеты Samsung и OPPO с показателями средней температуры при постоянной работе – 31,08 и 31,15 градуса соответственно.

Результаты тестирования китайских смартфонов (news.mydrivers.com)

Помимо этого, бенчмарк составил сводный рейтинг всех участвующих в исследовании смартфонов. Так, наименьшую температуру сохранил Vivo U3x – во время активной работы его корпус нагрелся лишь до 27,96 градуса. Также в топ списка менее склонных к перегреву аппаратов попаи Samsung Galaxy M30s, Xiaomi Redmi 8 и Redmi 8A, Vivo Y3.

Как сообщал OBOZREVATEL, в летнюю жару не стоит держать смартфон под прямыми солнечными лучами, ведь из-за перегрева он может выключиться или даже выйти из строя. Эксперты утверждают, что устройством можно нормально пользоваться в температурном диапазоне от 0 до 35 градусов.