Назван лучший смартфон 2019 года: какие характеристики

iPhone XR стал самым продаваемым смартфоном в уходящем году. Он занял 3% рынка.

Об этом свидетельствуют данные Counterpoint Research, пишет znak.com.

iphones.ru Назван лучший смартфон 2019 года

В топ-10 самых продаваемых смартфонов в третьем квартале вошли два iPhone, три недорогих модели Samsung и смесь китайских брендов:

iPhone XR (3%)

Samsung Galaxy A10 (2,6%)

Samsung Galaxy A50 (1,9%)

Орро А9 (1,6%)

iPhone 11 (1,6%)

Oppo A5s (1,5%)

Samsung Galaxy A20 (1,4%)

Орро А5 (1,3%)

Xiaomi Redmi A7 (1,2%)

Huawei P30 (1,1%)

Компания Samsung прекратила выпуск своей серии J и вывела серию A на более низкие ценовые уровни, отмечает издание. У серии было более высокое восприятие, чем у серии J. Новые устройства шли с конкурирующими техническими характеристиками и конструктивными особенностями, доступной ценой.

A-серия также получила некоторую долю от HONOR. Тем не менее в топ-10 не было флагманов от Samsung.

Сингл Xiaomi вошел в десятку лучших благодаря Индии, говорится в исследовании. Также индийские покупатели обеспечили место в топе Redmi 7A от Xiaomi (больше половины от общего объема продаж).

Ранее OBOZREVATEL писал, что смартфоны iPhone 5 грозят превратятся в бесполезные "кирпичи". На них станет больше недоступным использование магазина App Store и сервиса iCloud, нельзя будет просматривать веб-страницы и сообщения электронной почты.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!