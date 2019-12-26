Назван лучший смартфон 2019 года: какие характеристики

iPhone XR стал самым продаваемым смартфоном в уходящем году. Он занял 3% рынка.
Об этом свидетельствуют данные Counterpoint Research, пишет znak.com.
iphones.ru
Назван лучший смартфон 2019 года
В топ-10 самых продаваемых смартфонов в третьем квартале вошли два iPhone, три недорогих модели Samsung и смесь китайских брендов:
iPhone XR (3%)
Samsung Galaxy A10 (2,6%)
Samsung Galaxy A50 (1,9%)
Орро А9 (1,6%)
iPhone 11 (1,6%)
Oppo A5s (1,5%)
Samsung Galaxy A20 (1,4%)
Орро А5 (1,3%)
Xiaomi Redmi A7 (1,2%)
Huawei P30 (1,1%)
Компания Samsung прекратила выпуск своей серии J и вывела серию A на более низкие ценовые уровни, отмечает издание. У серии было более высокое восприятие, чем у серии J. Новые устройства шли с конкурирующими техническими характеристиками и конструктивными особенностями, доступной ценой.
A-серия также получила некоторую долю от HONOR. Тем не менее в топ-10 не было флагманов от Samsung.
Сингл Xiaomi вошел в десятку лучших благодаря Индии, говорится в исследовании. Также индийские покупатели обеспечили место в топе Redmi 7A от Xiaomi (больше половины от общего объема продаж).
Ранее OBOZREVATEL писал, что смартфоны iPhone 5 грозят превратятся в бесполезные "кирпичи". На них станет больше недоступным использование магазина App Store и сервиса iCloud, нельзя будет просматривать веб-страницы и сообщения электронной почты.
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