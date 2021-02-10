Мужчины признались, какой подарок ждут на 14 февраля

До Дня святого Валентина остались считанные дни. Самое время выбрать подарок для самых любимых. Особенно приятно дарить дорогим людям то, чего они давно желали. Мы спросили у мужчин, какой презент они хотели получить от своих возлюбленных, а также узнали у женщин, какие сюрпризы те готовят для своих вторых половинок.

Александр говорит, что работает столяром, поэтому будет рад, если любимая подарит что-то для профессиональной деятельности. "На 14 февраля хочу что-то поострее. Например, набор стамесок! Я делаю не только двери, лестницы и мебель, но и деревянные скульптуры. Поэтому такой набор мне бы очень пригодился в работе и творчестве", — говорит покупатель.

"Я бы хотел получить в подарок то, что пригодится на даче. Например, мотокосу. Иногда люблю поработать шуруповертом или перфоратором, сделать с их помощью что-то полезное дома", — говорит Евгений.

"Я более 20 лет работал монтажником, часто пользовался болгаркой. Этим инструментом можно выполнять очень много видов работ. Я сейчас на пенсии, занимаюсь на даче: чищу металл и древесину. Хотел бы себе небольшую болгарку, чтобы было легко ею орудовать. Намекну жене, какую модель присмотрел. Если финансы позволят, порадует меня. Но цены в Dnipro-M демократичные, совсем не завышены", — рассказал нам Игорь.

Дмитрий пришел в фирменный магазин Dnipro-M вместе со своей супругой Алиной. "Очень приятные скидки и обслуживание, большой ассортимент. У нас частный дом, всегда нужно что-то починить, подправить. Поэтому с женой купили сварочный аппарат, бензопилу и много полезных мелочей", — делится посетитель. — "А на День всех влюбленных было бы здорово получить в подарок бензиновый генератор на 3 кВт. Нам с супругой на двоих!"

Узнав о желаниях наших покупателей, мы спросили у подписчиц страницы Dnipro-M в Инстаграм, какие инструменты они хотели бы подарить своим парням и мужьям. "Аккумуляторный шуруповерт. Потому что это необходимая вещь, которая должна быть в каждом доме, а у нас еще ее нет", — пишет Леся Колесник. "Хочу подарить торцовочную пилу. Это единственное, чего мужу не хватает", — отмечает в комментариях Юлия Фербей. "Очень хотела бы подарить мужу компрессор. Ему этот инструмент очень нужен для строительства и столярного дела", — говорит Елена Зимич.

Многие отметили, что все зависит от рода деятельности, которым занимается вторая половина, поэтому список желаний получился разнообразным. В числе самых желанных подарков участницы опроса назвали аккумуляторный шуруповерт, сварочный аппарат, угловую шлифмашинку и набор ключей.

С12 по 25 февраля Dnipro-M проводит уникальный розыгрыш подарков, по итогам которого каждый может выиграть инструмент. Чтобы принять в нем участие, нужно заполнить специальную форму в несколько простых шагов:

Написать, за что Вы любите инструмент и/или бренд Dnipro-M. Указать, как произошло Ваше первое знакомство с инструментом и/или брендом Dnipro-M. Указать контактные данные (имя, фамилия, телефон). Нажать кнопку "Отправить письмо".

С 12 по 25 февраля бренд будет разыгрывать по одному инструменту каждый день. Определение победителей происходит случайным образом. При этом Вы можете следить за розыгрышем в прямом эфире на официальной страницы Dnipro-M в Facebook. Розыгрыши будут проходить каждый день ровно в 16:00.

Наборы инструментов — универсальный подарок, который подойдет каждому! В зависимости от выбранного набора, можно выполнять ремонтные и бытовые работы по дому или в автомобиле.

Аккумуляторные шуруповерты — прекрасный подарок, если мужчина любит мастерить что-то своими руками. Мойки высокого давления — любой автовладелец оценит такой подарок. Ведь с их помощью можно поддерживать чистоту своего автомобиля в любое время. Фрезеры. Если Ваш мужчина любит работать с деревом — фрезер станет отличным подарком. С его помощью можно не только выполнить обработку древесины, но и изготовить фигурные изделия. Сварочные аппараты — отличный подарок для тех, кто любит работать с металлом. При этом Dnipro-M предлагает большой выбор сварочных инверторов, полуавтоматов и аксессуаров к ним.

Не упускайте возможности порадовать свою вторую половинку надежным инструментом. И главное, чтобы подарок был сделан с любовью!