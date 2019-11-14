Motorola возродила культовую "жабку на стероидах": характеристики и цена

Компания Motorola представила модель RAZR, которая напоминает культовый "телефон-жабку".

Как передает CNN, флагманское устройство выглядит как обычный смартфон, однако его можно сложить пополам.

Модель имеет дисплей 6,6 дюйма с соотношением сторон 21:9. Ширина составляет всего 72 мм, высота - 94 мм, а толщина - 14 мм. В развернутом виде высота достигает 172 мм.

Motorola

Motorola

Смартфон работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 710, оснащен двумя камерами на 16 и 5 мп. Емкость аккумулятора - 2510 мАч. Оперативная и встроенная память - 6 и 128 ГБ соответственно.

"Это похоже на оригинальный RAZR на стероидах", - комментируют эксперты. Продажа модели стартует уже в январе по цене $1499.

Motorola

Motorola

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в компании Samsung признались в серьезной проблеме. Выяснилось, что для разблокировки смартфона Galaxy S10 подойдет любой отпечаток пальца.

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