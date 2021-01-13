Минцифра будет сотрудничать с CASES над развитием цифровых образовательных продуктов

Целью подписания меморандума является содействие развитию креативных индустрий Украины путем создания совместных проектов и инициатив.

"Наша креативная платформа ставит целью популяризацию и развитие креативных индустрий Украины. В последние годы мы запускали много проектов, нацеленных на это - конференций, образовательных мероприятий и др. Сегодня CASES - больше чем просто вебсайт или онлайн-СМИ. Это также сообщество, к которому принадлежит более тысячи организаций и более 15 000 специалистов. мы знаем много боли индустрии, понимаем и разделяем ее многочисленные проблемы. А еще мы видение о том, как можем улучшить экономику и экологию креативных индустрий. Минцифры делает много такого, что, - я уверен - позволит за несколько лет продвинуть креативные индустрии вперед благодаря автоматизации, детенизации и диджитализации процессов. Без этого, бурное развитие креативной экономики был бы невозможен. А благодаря их усилиям он превращается в вопрос времени. Конечно, мы счастливы иметь таких партнеров в нашем проекта. ", - отметил автор креативной платформы CASES и проекту Креативная Практика Анатолий Попель

Руководитель проекту Действие Мстислав Баник подчеркнул, что "Государственный сектор всегда был максимально отделен от креативной индустрии, росла и развивалась все годы независимости Украины. Если посмотреть на государственные сайты, коммуникацию и т.д. - это обычно то устаревшее, громоздкое и непонятное. Государственные продукты и сервисы в плане визуализации, коммуникации и технологий - параллельный мир. "

Ни для кого не секрет, что креативный мир никогда не стремился приблизиться к государственному сектору - ни со стороны каких-то проектов, ни со стороны працевлавлаштування. Но в позапрошлом году появилась Действие - прорывной современный продукт, в котором огромное значение имеют usability, user experience, конечно, user interface, отзывчивый коммуникация и тому подобное.

Теперь государство открыто к пониманию креативной индустрии, взаимного проникновения и совместного развития в этом направлении. Лично я очень доволен, что мы начинаем сотрудничество с CASES, у команды которого есть видение развития целой индустрии. Поэтому, конечно, рад присоединиться к реализации таких амбициозных планов.

Также Минцифра и CASES договорились сотрудничать в проектах цифровой трансформации.

Напомним, CASES - это онлайн-платформа креативных индустрий Украины. В рамках проекту команда создала образовательный площадка Креативная Практика при содействии креативных компаний Украины.