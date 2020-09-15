Большие скидки на шуруповерты до 25%: успейте купить выгодно

Осенью людям нужен качественный инструмент, который поможет закончить строительные работы до наступления холодов. Украинский бренд электроинструмента и строительного оборудования запустил осенние акции на самые разные товары, включая шуруповерты, болгарки, перфораторы и другие инструменты

Прямо сейчас на официальном сайте бренда можно купить шуруповерты со скидкой до 25%. Акция продлится до 5 октября 2020 года. Она действует также и в фирменных магазинах Dnipro-M по всей территории Украины.

Кроме шуруповертов скидки действуют и на другие категории товаров:

перфораторы — до 25%;

реноваторы — до 25%;

УШМ (болгарки) — до 25%;

торцовочные пилы — до 16%;

шлифмашины — до 15%; бензотриммеры — до 32%;

...и многие другие.

Особенности и преимущества шуруповертов Dnipro-M

Все модели шуруповертов, которые можно найти в ассортименте интернет-магазина бренда, обладают высоким качеством и надежностью. При их изготовлении подбираются прочные материалы, способные выдержать интенсивную эксплуатацию:

Двигатель сетевых аккумуляторов заливается компаундом, который защищает механизм от пыли и влаги.

Покрытие тремя слоями термоустойчивого лака дает инструменту возможность выдерживать даже продолжительную эксплуатацию без перерыва.

Редуктор изготовлен из легированной стали — это позволяет ему долго не изнашиваться даже при активном использовании шуруповерта.

В ассортименте бренда есть много моделей с разными техническими характеристиками и наборами дополнительных функций. Это помогает покупателям подобрать для себя наиболее подходящую модель под конкретный запрос или задачу. В том числе в каталоге представлены несколько линеек аккумуляторного инструмента, который обладает высоким уровнем автономности и продуманной эргономикой.

Среди дополнительных функций и особенностей, которые доступны у шуруповертов Dnipro-M, есть следующие:

Быстросъемные патроны (у моделей с буквой Q в маркировке), которые дают возможность одновременно устанавливать биту и сверло, переключаясь между типами насадок одним движением руки;

Быстрозажимные патроны, с помощью которых можно зажать оснастку, используя только одну руку;

Подсветка рабочей зоны;

Провод длиной 4 метра, который позволяет свободно перемещаться в пределах помещения без удлинителя.

Чтобы правильно выбрать шуруповерт, нужно определить список задач, которые он должен будет выполнять. Для выездных работ или использования на высоте идеально подходят аккумуляторные шуруповерты. Если нужно долго работать, не отвлекаясь на подзарядку аккумулятора, лучше отдать предпочтение сетевой модели. Что касается мощности, на сайте можно посмотреть максимальный диаметр отверстий, которые можно просверлить шуруповертом в разных материалах, а также количество креплений, которые шуруповерт может закрутить на одном заряде батареи. Это поможет сделать правильный выбор.

Гарантия качества инструментов Dnipro-M

Как и весь остальной электроинструмент бренда, шуруповерты Dnipro-M имеют 3 года гарантии. По всей территории Украины работают фирменные сервисные центры, где каждый обладатель зарегистрированного инструмента Dnipro-M может получить бесплатный ремонт и обслуживание техники, а также бесплатно проконсультироваться со специалистом. Покупая у Dnipro-M, украинские пользователи получают качество и надежность по доступной цене.

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