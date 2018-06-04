Марсиане могут знать: ученые рассказали о возможных контактах с инопланетянами

Советский астроном Иосиф Шкловский утверждал, что разумные марсиане наблюдают за Землей и только наличие свободного кислорода подсказывает им, что на Земле есть биосфера.

При этом, по его словам, марсиане не видят ни огней мегаполисов, ни сельхоздеятельности человека, ни ядерных испытаний, передает "РИА Новости".

Однако старший научный сотрудник Специальной астрофизической обсерватории РАН Евгений Семенко придерживается другой точки зрения.

"Сам по себе кислород не свидетельствует однозначно о жизни. В атмосфере должны быть газы, которые вырабатываются в процессе жизнедеятельности", — сказал он.

Помимо кислорода, свидетельствами жизни в атмосфере служат озон, вода, метан и углекислый газ. Причем они являются этим одновременно. Марсиане смогли бы зафиксировать активность на Земле, отправив на орбиту зонды. Но это возможно для цивилизации, которая находится на сходном с нами уровне технического развития.

"Со временем, став технически более развитой цивилизацией, для стороннего наблюдателя мы будем менее заметны. Уловить признаки нашей активности можно только вблизи Земли", — поясняет Семенко.

Но самые первые послания, которые отправлены к ближайшим потенциально обитаемым звездным системам в рамках проекта SETI, не ушли от Земли на расстояние больше тридцати световых лет.

Теоретически можно подавать сигналы светом с помощью лазерного маяка, установленного на Земле или орбите.

Отмечается, что размеры аппаратов, отправляемых нами в космос, не превышают нескольких метров. Заметить их можно, лишь оказавшись рядом с ними.

По мнению ученых, больше шансов обнаружить крупное астроинженерное сооружение в космосе, такое как сфера Дайсона. Эта конструкция собирает энергию звезды. Ее размер равен приблизительно радиусу земной орбиты и теоретически должна быть мощным источником инфракрасного излучения. Но уровень нашей цивилизации не позволяет приступить к реализации проектов такого масштаба.

По словам Семенко, по оценке пессимистов, контакта с нами ищут 0,000125 цивилизаций. Оптимисты настаивают на цифре в 5 тысяч цивилизаций.

Ученые считают, что контакта с инопланетянами не будет, если наши потомки деградируют. Или другим путем развития станет предел насыщения, когда люди будут жить так хорошо, что им не захочется вступать в контакт с представителями других цивилизаций.

Как сообщал OBOZREVATEL, китайские ученые нашли новое объяснение так называемым сигналам из космоса (быстрые радиовсплески).