Названы 10 лучших игр 2020 года, которые уже вышли

2019 год оказался довольно "урожайным" годом для игр на ПК по сравнению с 2018-м. Он ознаменовался такими знаковыми играми, как The Outer Worlds, Star Wars Jedi: Fallen Order, Resident Evil 2: Remake и другими.

2020 год также должен запомниться запуском не менее крупных проектов, и некоторые из них уже успели выйти. Во что поиграть на досуге, – читайте далее в материале OBOZREVATEL.

1. Doom Eternal

Продолжение "мясного" шутера DOOM 2016 года. Монстров стало больше, миры – богаче, но это все тот же Doom.

2. Animal Crossing: New Horizons

Animal Crossing – самая милая игра года, милый, беззаботный и чрезвычайно управляемый маленький мир. Это в своем роде аналог The Sims, но с более продуманной системой взаимоотношений жителей и беззаботной жизнью.

3. Resident Evil 3 remake

Третья часть Resident Evil сохранила повествование и настройки оригинального Resi 3, но изменила элементы управления и добавила новые компоненты, в том числе захватывающий многопользовательский квест.

4. Streets of Rage 4

Легендарная игра от Sega получила новую жизнь спустя 25 лет после своего предшественника. В темных переулках Вуд-Оук-Сити герои должны победить криминал с помощью целого ряда нового оружия и комбо.

5. Dreams

При помощи этого мощного и доступного творческого пакета можно создавать собственные видеоигры, музыкальные вселенные и фильмы.

6. Final Fantasy VII Remake

Знаменитая игра вернулась и в 2020-м выглядит гораздо лучше, чем в 1997 году.

7. Coffee Talk

В этой игре вы бариста и работаете в ночную смену в небольшой кофейне в сказочном мире, а ваши клиенты – это эльфы, оборотни и вампиры, которые делятся своими проблемами.

8. Mount & Blade II: Bannerlord

Новая часть средневековой ролевой игры стала больше и лучше по всем фронтам: проработанная до мелочей боевая система, экономика, дипломатия, градостроительство, управление фракциями, изготовление оружия и расширенные возможности для нетрадиционных игровых стилей, таких как бандитизм или торговля.

9. Nioh 2

Эта игра позволит проложить путь через огромный фольклорный мир Японии, который полный духов и демонов. Nioh 2 предлагает забавный выбор мощного оружия и мистических способностей.

10. Lair of the Clockwork God

Это умная и по-настоящему забавная игра, в которой двое друзей, Бен и Дэн, пытаются предупредить апокалипсис.

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