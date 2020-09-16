Официально названы дата старта продаж и цены на PlayStation 5. Видео презентации

Компания Sony 15 сентября провела презентацию своей новой игровой приставки PlayStation 5, на которой были названы цены и дата начала продаж.

Видеотрансляция мероприятия велась на YouTube-канале компании (чтобы смотреть ее, доскролльте до конца страницы).

Изначально были слухи, что стоимость новой PS5 будет составлять 399 долларов за цифровую версию без оптического привода и 499 долларов за полноценную версию.

Эти данные подтвердились:

PlayStation 5 – $499;

PlayStation 5: Digital Edition – $399.

Официально продажи начнутся 12 ноября 2020 года в Северной Америке, Австралии, Новой Зеландии и Южной Корее, а во всех остальных странах – 19 ноября.

Цена и дата продаж PlayStation 5.

Также на презентации компания снова показала игры, которые станут доступными со старта продаж консоли, и те, которые выйдут позже.

Как сообщал OBOZREVATEL, корпорация Sony 11 июня представила новую игровую консоль PlayStation 5 (PS5) The Future of Gaming, а также новые игры к ней.

Текстовую версию презентации можно прочитать здесь.