Компания Sony презентует PlayStation 5. Видеотрансляция

Компания Sony 15 сентября начала презентацию своей новой игровой приставки PlayStation 5, на которой, как ожидается, будут озвучены стоимость и дата начала продаж.

Видеотрансляция мероприятие ведется на YouTube-канале компании (чтобы смотреть ее, доскролльте до конца страницы).

По слухам, стоимость новой PS5 будет составлять 399 долларов за цифровую версию без оптического привода и 499 долларов за полноценную версию.

Предполагается, что продажи могут начаться во второй половине 20 ноября.

Также есть вероятность, что представители Sony раскроют подробности о производительности приставки.

При этом официально компания заявила, что на презентации будут снова показаны игры, которые станут доступными со старта продаж консоли, и те, которые выйдут позже.

Как сообщал OBOZREVATEL, корпорация Sony 11 июня представила новую игровую консоль PlayStation 5 (PS5) The Future of Gaming, а также новые игры к ней.

Текстовую версию презентации можно прочитать здесь.