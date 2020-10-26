Какую выбрать болгарку с поддержкой оборотов?

Угловая шлифовальная машина, или болгарка – незаменимый инструмент для многих видов работ. С ее помощью можно выполнить демонтаж труб отопления, нарезать арматуру, выполнить шлифовку и другие виды работ. Но как выбрать болгарку, чтобы она была недорогая, но в то же время надежная и эффективная?

Как обеспечить качественный рез?

На качество резки и шлифовки большое влияние оказывает скорость вращения шпинделя, а значит и самого диска. Чтобы не допустить остановки двигателя и улучшить общее качество работы, следует выбрать инструмент с функцией поддержки оборотов. Одним из лучших представителей своего вида является модель GS-160SЕ от украинского бренда Dnipro-M.

Инновационный инструмент от украинского бренда

Болгарка Dnipro-M GS-160SE – самая мощная модель во всей линейке сетевых шлифмашин бренда. С ее помощью можно легко резать арматуру диаметром до 25 мм, листовой металл до 10 мм, а также плитку, камень, керамику, армированный бетон и другие материалы. Она позволяет выполнять шлифовку древесины и металла с использованием различных насадок: щеткой диаметром до 125 мм, лепестковым кругом торцевым с любой зернистостью, самозацепной насадкой.

Болгарка Dnipro-M GS-160SE

Главная ее особенность — это поддержка оборотов. Эта функция гарантирует стабильную работу даже в условиях повышенных нагрузок.

Регулятор оборотов работает в следующих положениях:

положение 1-3 – используется для работ по снятию зазубрин с материала, образования фасок и других деликатных работ, требующих небольшого усилия;

положение 4 – для шлифовки деликатного металла и мягких пород дерева;

положение 5 – для работы с материалами со средней устойчивостью к деформации и повреждениям (металл, твердые породы дерева);

положение 6 – для реза, зачистки и шлифовки материалов, не подверженных деформации при нагревании и не имеющих волокон, которые можно повредить (металл, плитка, кирпич, мрамор, камень, пено- и газоблоки).

К числу других особенностей болгарки GS-160SE относятся:

армирование двигателя, которое защищает от повреждений при работе с твердыми материалами, такими как камень и бетон.

функция плавного пуска;

защита от случайного включения;

возможность быстро зафиксировать защитный кожух;

корпус имеет суженную форму, что позволяет удобно удерживать инструмент рукой;

прорезинное покрытие рукоятки, обеспечивающее комфортную работу;

быстросъемный кожух.

Учитывая все вышесказанное, можно утверждать, что шлифмашина Dnipro-M GS-160SE с поддержкой оборотов станет лучшим выбором как для домашнего использования, так и для крупных строительных работ.

Получить более подробную информацию, а также купить инструмент можно в фирменных магазинах Dnipro-M или на официальном сайте бренда.