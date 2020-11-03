Как правильно выбрать бензопилу? Цепная бензопила для дома

Бензопилы — один из наиболее часто используемых видов садово-паркового инструмента. Они давно вытеснили ручные инструменты и ножовки. С их помощью можно быстро выполнить широкий спектр работ, таких как заготовка дров на зиму, обрезка деревьев, возведение срубов и т.д. Рассмотрим подробнее, как выбрать бензопилу.

Все бензопилы имеют схожее строение. К основным узлам относятся:

Двигатель. Зачастую – двухтактный. Это важнейшая деталь бензопилы, которая приводит в движение рабочие элементы; Топливный бак. Емкость, в которую заливают топливную смесь – бензин и масло в определенной пропорции Бак для масла. Специальная емкость, в которую заливают масло для цепи. Задача такого масла — смазывание цепи в процессе работы. Зажигание. Его задачей является запуск бензопилы и поджиг топливной смеси; Стартер. Выполнен в виде специальной ручки, при помощи которой оператор запускает коленвал. В свою очередь, это запускает мотор; Шина. Деталь эллипсоидной формы, по которой движется цепь бензопилы в процессе работы; Цепь. Выполняет роль режущего элемента бензопилы. Она натягивается на шину. Тормоз цепи. Механизм защиты, предназначенный для экстренной остановки цепи. Задняя и передняя рукоятки.

Также частями бензопилы являются: кнопка включения и выключения, защита от случайного включения, воздушная заслонка.

Несмотря на схожую конструкцию, все же существует определенная классификация бензопил. Их принято делить по мощности.

Бытовые

Подходят для периодического использования в саду. Такие цепные пилы имеют мощность до 2 кВт и используются не более 40 минут в день, чего хватает для мелких ремонтных работ по дереву или выполнения обрезки.

Благодаря небольшому весу (до 4 кг) управлять такими пилами легче других, даже без соответствующего опыта. Длина шины в таких моделях находится в диапазоне 36-40 см. Обычно производители указывают рекомендованный размер, что позволяет менять шину в соответствии с поставленной задачей.

Учитывая малую мощность бытовых бензопил и их небольшой вес, этот вариант в наибольшей степени подходит для пиления небольших деревьев.

Полупрофессиональные бензопилы

Бензопилы этого типа используются в строительстве и деревообрабатывающей промышленности. Вес может достигать 4-6 кг, а мощность полупрофессиональных бензопил составляет 2-3 кВт, что позволяет легко справляться с валкой леса (диаметр ствола до 40 см) и ремонтно-строительными работами. При этом они не подходят для длительной и сильной нагрузки.

Длина шины — 40-50 см. При оптимальной нагрузке такой пилой можно работать не более 3-4 часов без перерыва.

Бензопилы профессионального уровня

Профессиональные бензопилы — самые мощные и тяжелые. Они способны работать с повышенными нагрузками. Именно профессиональные модели бензопил подходят для садово-лесных угодий при валке крупных деревьев и для строительства.

Их большая мощность (до 7 кВт) позволяет справляться с повышенными многочасовыми нагрузками. При этом мощный двигатель увеличивает вес инструмента (более 6 кг). Также для этого класса характерна большая длина шины — от 45 до 60 см.

Профессиональная цепная пила — не лучший выбор для новичка, поэтому покупать ее людям без опыта не рекомендуется. Это инструмент для людей, работающих со срубом долгое время.

Если перед вами стоит задача масштабной валки деревьев, большая мощность инструмента профессионального уровня поможет вам в этом.

Какая бензопила лучше? Для периодического использования нет смысла приобретать мощные цепные пилы. Достаточно выбрать бытовые модели мощностью до 2 кВт. Их вполне достаточно для выполнения разных работ в вашем саду, а небольшой вес позволяет легко управлять ими.

На бытовые бензопилы, как правило, устанавливают узкие плоские шины с низкопрофильными цепями. Благодаря этому риск получить травму снижается. Для бытовых моделей лучше выбрать более короткую шину, так как скорость распиловки у нее выше.

Низкопрофильные цепи обычно имеют шаг 0,325 дюйма, что является оптимальным размером для непродолжительных работ.

Также в некоторых моделях могут быть следующие функции:

защита от обратного удара;

защита от вибрации;

система быстрого запуска;

возможность бесключевой натяжки цепи.

Для дома стоит выбрать бытовые модели, а для работы в лесу — полупрофессиональные и профессиональные. От правильного выбора зависят не только ваши затраты на покупку, но и эффективность выполненных работ.