iPhone 12 лишится популярного комплектующего

Новые смартфоны iPhone 12 от компании Apple будут продавать без проводных наушников, которые ранее входили в комплект.

К такому выводу пришли специалисты, изучив новую бета-версию iOS 14.2, пишет MacRumors.

В разделе настроек, посвященному защите от радиочастотного излучения, ранее говорились, что для снижения уровня его воздействия необходимо использовать громкую связь или входящие в комплект наушники. В актуальной версии iOS рекомендация осталась, но из нее убрали упоминание, что наушники входят в комплект iPhone.

По мнению экспертов, это подтверждает, что Apple лишит новые iPhone комплектных проводных наушников EarPods.

Сейчас же смартфоны Apple, которые продаются на рынке, комплектуются бесплатной гарнитурой EarPods, проводом Lightning и адаптером мощностью пять ватт.

Издание отмечает, что устройства линейки iPhone 11, судя по всему, станут последними, которые вышли с полным комплектом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилась информация, что компания Apple покажет новый iPhone 12 в начале октября.

Напомним, что ранее компания презентовала свои новинки: новые смарт-часы, планшеты, а также объявила о запуске новых сервисов.