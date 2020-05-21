Интернет от "Киевстар" пропал по всей Украине: что известно и когда восстановят

Карина Бондаренко Обзоры 11:11, 21.05.2020 Обновлено: 12:28, 21.05.2020

У "Киевстара" произошел технический сбой, из-за которого жители Днепра, Киева, Мелитополя, Северодонецка, Харькова и других городов Украины остались без домашнего интернета.

Ориентировочный срок устранения проблемы – 18:00 21 мая, сообщили в пресс-службе "Киевстара". Всем, кому отсутствие домашнего интернета принесло неудобства, в компании пообещали предоставить компенсацию.

Интернет от "Киевстар" пропал по всей Украине

"Друзья, сегодня возникли временные трудности в работе домашнего интернета из-за аварии. Наши технические специалисты делают все возможное, чтобы восстановить работу сервисов как можно быстрее. Мы понимаем, как нужен вам сейчас интернет. Приносим извинения за неудобства и предоставим компенсацию всем, у кого возникли сложности, которые связаны с временным сбоем некоторых сервисов", – говорится в сообщении "Киевстара".

В компании отметили, что дозвониться до оператора сейчас сложно, и попросили задавать все вопросы на официальной странице в Facebook. Под публикацией пользователи оставили более 100 гневных комментариев.

Как писал OBOZREVATEL ранее, 4G связь от "Киевстар" появилась еще в 496 населенных пунктах Украины.

Комментировать
Технологии Обзоры

Смотрите также

"Проплатила семья": Зеленский признался, зачем летал в Оман

Уничтожение хваленых "Панцирей" России попало на видео

Снайперы России напали на ВСУ на Донбассе: случилась трагедия

Вы строите страну в смартфоне, а мы ремонтируем мосты

Для спасения бабушки и дедушки дали список на 30 тысяч: внучка раскрыла правду о лечении COVID-19 на Харьковщине