Год бесплатно: Apple показала стриминговый сервис для просмотра фильмов

Генеральный директор компании Apple Тим Кук во время ежегодной презентации анонсировал запуск стримингового сервиса для просмотра кино Apple TV+.

Об этом он заявил во время выступления в Театре имени Стива Джобса в Купертино.

"Сервис Apple TV+ стартует по всему миру с 1 ноября и будет доступмен за 5 долларов в месяц на всю семью", - заявил он.

При этом Кук отметил, что подписка на сервис стоит, как аренда одного фильма, а потом со сцены заявил, что с каждым новым устройством будет идти год подписки бесплатно.

Напомним, 10 сентября 2019 года в 20:00 началась ежегодная презентация Apple, которая в этом году пройдет под слоганом "By innovation only".

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что стало известно о большом сюрпризе Apple: что покажут на презентации.

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