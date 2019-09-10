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10 сентября • обновлено в 22:52
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Год бесплатно: Apple показала стриминговый сервис для просмотра фильмов

1.3т Читать материал на украинском

Генеральный директор компании Apple Тим Кук во время ежегодной презентации анонсировал запуск стримингового сервиса для просмотра кино Apple TV+.

Об этом он заявил во время выступления в Театре имени Стива Джобса в Купертино.

Год бесплатно: Apple показала стриминговый сервис для просмотра фильмов

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"Сервис Apple TV+ стартует по всему миру с 1 ноября и будет доступмен за 5 долларов в месяц на всю семью", - заявил он.

При этом Кук отметил, что подписка на сервис стоит, как аренда одного фильма, а потом со сцены заявил, что с каждым новым устройством будет идти год подписки бесплатно.

Напомним, 10 сентября 2019 года в 20:00 началась ежегодная презентация Apple, которая в этом году пройдет под слоганом "By innovation only".

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что стало известно о большом сюрпризе Apple: что покажут на презентации.

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Тема
Презентация Apple
Персона
Тим Кук
Место
США
Тег
Apple
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