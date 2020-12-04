Эксперты рассказали, как защитить ноутбук от перегрева

Чтобы предотвратить перегрев ноутбука, нужно следить за его вентиляционными отверстиями и не перегружать процессор.

Шесть советов по уходу за гаджетом дал журнал Business Insider. Так, вентиляционные отверстия компьютера лучше ничем не закрывать, иначе туда не будет поступать нужное количество воздуха.

Для этого ноутбук лучше всего ставить на твердую плоскую поверхность. Кроме того, можно использовать и специальную охлаждающую подставку.

При этом лучше не использовать ресурсоемкие программы, которые будут заставлять процессор и его компоненты работать быстрее и перегреваться. Также рекомендуется изменить настройки производительности ноутбука, чтобы снизить нагрузку на его компоненты.

Следует обращать внимание и на загрязненность отверстий ноутбука. Если в них накопилась пыль, следует их очистить. Чтобы дать девайсу остыть, его также можно на некоторое время выключить.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как отличить качественный ноутбук от дорогого барахла. Приобретение ноутбука – ответственное дело, к которому требуется подойти с повышенным вниманием. При его выборе следует руководствоваться несколько другими приоритетами, нежели при покупке персонального компьютера, даже если у данной техники схожие характеристики.