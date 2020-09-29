Донецкий аэропорт включили в игру-симулятор от Microsoft. Видео

Разрушенный из-за российской агрессии Донецкий аэропорт включили в игру-симулятор Microsoft Flight Simulator 2020.

Объект представлен в целом виде (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"В прошлый раз вы все порадовались Донецку в Сall of Duty (а я попал во все сми страны), Арена в Fifa не меняется года с 13-го, а теперь вот. Встречайте ДАП в Microsoft Flight Simulator 2020. Как живой!" – написал на своей странице в Facebook сотрудник System Capital Management Анатолий Евтушенко.

Кроме аэропорта также детализировано изображены оккупированные Россией города Донбасса, в частности Донецк и Горловка.

В комментариях под обнародованном на YouTube ролике некоторые пользователи написали, что увидели свои школы и дома.

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе компания Activision показала новый трейлер своей культовой видеоигры Call Оf Duty: Warzone, действие которой происходит на востоке Украины. В ней прообразом Донецка стал вымышленный город Верданск.