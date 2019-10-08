Что это за фигура? В сети опубликовали загадочные оптические иллюзии

В интернете появилось пять загадочных оптических иллюзий, которые вызывают немало вопросов.

Их опубликовал один из британских производителей контактных линз Lenstore, написало издание "Лайф".

Вопрос № 1. Пульсирует ли синий квадрат?

Оптическая иллюзия 1 Lenstore

Несмотря на то, что кажется, будто вращающийся квадрат меняется в размерах, на самом деле пропорции фигуры постоянны.

Оптическая иллюзия 1 Lenstore

Вопрос № 2. Зеленый и черный прямоугольники движутся с разной скоростью?

Оптическая иллюзия 2 Lenstore

Скорость фигур одинаковая и постоянная: человек видит их по-разному из-за контраста между темным и светлым цветами полос и блоков.

Оптическая иллюзия 2 Lenstore

Вопрос № 3. На анимации скрыты части движущейся фигуры. Что это за фигура?

Оптическая иллюзия 3 Lenstore

Кажется, что эти четыре линии движутся параллельно по парам, но на самом деле они все –части одного и того же движущегося квадрата.

Оптическая иллюзия 3 Lenstore

Вопрос № 4. Какая груша светлее?

Оптическая иллюзия 4 Lenstore

На самом деле они обе одинакового цвета.

Оптическая иллюзия 4 Lenstore

Вопрос № 5. Меняется ли размер красного круга?

Оптическая иллюзия 5 Lenstore

Кажется, что именно так и происходит, но на самом деле размер все время остается одним и тем же. Это динамическая вариация классической иллюзии Эббингауза.

Оптическая иллюзия 5 Lenstore

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети опубликовали снимок дикой природы, который озадачил пользователей зрительной иллюзией.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!