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8 октября • обновлено в 03:50
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Что это за фигура? В сети опубликовали загадочные оптические иллюзии

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В интернете появилось пять загадочных оптических иллюзий, которые вызывают немало вопросов.

Их опубликовал один из британских производителей контактных линз Lenstore, написало издание "Лайф".

Вопрос № 1. Пульсирует ли синий квадрат?

Оптическая иллюзия 1

Оптическая иллюзия 1

Lenstore

Несмотря на то, что кажется, будто вращающийся квадрат меняется в размерах, на самом деле пропорции фигуры постоянны.

Оптическая иллюзия 1

Оптическая иллюзия 1

Lenstore

Вопрос № 2. Зеленый и черный прямоугольники движутся с разной скоростью?

Оптическая иллюзия 2

Оптическая иллюзия 2

Lenstore

Скорость фигур одинаковая и постоянная: человек видит их по-разному из-за контраста между темным и светлым цветами полос и блоков.

Оптическая иллюзия 2

Оптическая иллюзия 2

Lenstore

Вопрос № 3. На анимации скрыты части движущейся фигуры. Что это за фигура?

Оптическая иллюзия 3

Оптическая иллюзия 3

Lenstore

Кажется, что эти четыре линии движутся параллельно по парам, но на самом деле они все –части одного и того же движущегося квадрата.

Оптическая иллюзия 3

Оптическая иллюзия 3

Lenstore

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Вопрос № 4. Какая груша светлее?

Оптическая иллюзия 4

Оптическая иллюзия 4

Lenstore

На самом деле они обе одинакового цвета.

Оптическая иллюзия 4

Оптическая иллюзия 4

Lenstore

Вопрос № 5. Меняется ли размер красного круга?

Оптическая иллюзия 5

Оптическая иллюзия 5

Lenstore

Кажется, что именно так и происходит, но на самом деле размер все время остается одним и тем же. Это динамическая вариация классической иллюзии Эббингауза.

Оптическая иллюзия 5

Оптическая иллюзия 5

Lenstore

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети опубликовали снимок дикой природы, который озадачил пользователей зрительной иллюзией.

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