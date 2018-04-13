Битва недорогих смартфонов: Тайвань против Китая

Тайваньская компания Asus не срывает звезд с неба, бодаясь за первые места на глобальном рынке смартфонов, но занимает определенную нишу в категории средних и дорогих телефонов. Теперь же этот производитель сделал шаг для расширения рынка – вероятно, пример многочисленных китайских брендов не дает покоя.

Компания выпустила Asus Zenfone Max Plus, который в Украине попал в среднюю ценовую категорию. Эксперты "Цитруса" протестировали его и поделились своими впечатлениями.

Asus

Флагман или нет?

Несмотря на название, в котором присутствуют и Max, и Plus – это не флагман (цена 6899 грн.). Эти "титулы" скорее относятся к экрану – диагональю 5,7 дюймов, с 2,5D-стеклом, разрешением 2160 x 1080 пикселей, современным соотношением сторон 18:9. У него олеофобное покрытие, на котором не остаются отпечатки пальцев.

Дизайн простой и без изысков – металлическая "спина", пластиковые вставки для антенн. Еще на задней панели расположены сдвоенная камера (16 и 8 мегапикселей), вспышка и сканер отпечатков пальцев. Последний не отличается супербыстрой реакцией на касание.

Много памяти не бывает

Телефон работает под управлением 8-ядерного процессора Midiatek MT6750T. Оперативная и встроенная память – 3 гигабайта и 32 ГБ соответственно. Производитель предусмотрел возможность одновременного использования и двух SIM-карт, и карты памяти. Причем всех их можно установить в один лоток. Удобно.

Операционная система Android 7 дополнена фирменной оболочкой ZenUI, что не сказывается на быстродействии смартфона. В Asus Zenfone Max Plus добавлена возможность разблокировки с помощью распознавания лица. Но работает она не самым лучшим образом даже при ярком дневном свете. Ночью лучше и не пробовать.

Основная фотокамера днем снимает довольно прилично, а вот вечером и ночью от аппарата не стоит ожидать чего-то сверъестественного. Снимки получаются среднего качества. И еще одно странное наблюдение: при отключении Beauty-режима складывалось впечатление, что он и дальше продолжает "украшать" снимки.

Asus

Заявленная мощность аккумулятора – целых 4130 мАч! При этом толщина корпуса – 8 миллиметров. В тайваньском смартфоне есть режим быстрой зарядки. Например, за 15 минут его можно "подживить" для трех часов разговоров. При обычном режиме использования Asus Zenfone Max Plus уверенно продержался без подзарядки полтора дня.

Недостатки и преимущества AsusZenfone Max Plus

К минусам модели можно отнести отсутствие функции NFC, без которой, например, нельзя воспользоваться Android Pay. Фронтальная камера на 8 мегапикселей – слабовата как для такой модели.

Среди неоспоримых преимуществ этого смартфона – дисплей с отличной цветопередачей и соотношением сторон 18:9. Автономность работы тоже можно причислить к плюсам модели.

Выпустив на рынок Asus Zenfone Max Plus, тайваньская компания замахнулась на часть пирога, которую захватили китайские производители. Особенно это утверждение справедливо для стран бывшего СССР. Для сравнения, на сайте "Цитруса" в той же ценовой категории (6499 грн.) продается Xiaomi Mi A1.

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