Apple выпустила публичную бета-версию новой IOS 14: где скачать

Apple выпустила первую публичную бета-версию iOS 14 и iPadOS 14, которую можно получить не являясь разработчиком.

Как сообщает TechCrunch, теперь пользователи Apple смогут бесплатно загрузить бета-версию новой версии операционной системы – ранее такая возможность была только у обладателей аккаунта разработчика за 99 долларов. Скачать её можно на официальном сайте бета-тестирования Apple.

До момента официального выхода ОС, который планируется на осень 2020 года, компания будет выпускать новые обновления для бета-версий каждые несколько недель.

Таким образом Apple намерена собрать как можно больше данных об ошибках и проблемах системы до выхода.

Ранее OBOZREVATEL объяснял, как на iPhone вернуться с бета-версии iOS 14 до ранней версии.