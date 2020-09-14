Apple представит линейку новых гаджетов: где смотреть трансляцию презентации

Во вторник, 15 сентября, состоится презентация новой линейки гаджетов Apple.

Как сообщила компания, она начнется в 20:00 по Киеву, прямая трансляция будет проводиться со штаб-квартиры компании Apple Park в Купертино.

Ожидается, что 15 сентября компания покажет новые смарт-часы Apple Watch SE и Apple Watch Series 6, а также планшеты iPad Air 4 и iPad 8.

Однако презентация новых iPhone 12 останется под вопросом. Ранее была информация о том, что Apple была вынуждена отложить на более поздний срок презентацию 12-х смартфонов из-за пандемии коронавируса.

В то же время китайский портал Mydrivers предполагает, что Apple может удивить фанатов и показать iPhone 12. На то, что новую линейку смартфонов представят вместе с другими гаджетами, намекали также операторы Vodafone UK и американская компания Target, которая торгует электронными товарами.

Как писал OBOZREVATEL, американская корпорация Apple недавно разработала два вида собственных масок для защиты в пандемию.