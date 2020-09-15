Apple представила новые планшеты с инновационным процессором. Фото и видео

Apple на презентации 15 сентября показала свои новые планшеты – iPad 8 и iPad Air 4.

В компании подчеркнули, что оба устройства радикально отличаются один от другого. Презентация велась на YouTube-канале Apple (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

iPad 8 продолжил линейку бюджетных планшетов с диагональю, как и в прошлых моделях, – 10,2. Он получил процессор A12 Bionic.

В iPad Air 4 встроили инновационный процессор A14 Bionic, благодаря чему устройство станет на 30-40% быстрее своих предшественников.

Диагональ его составляет 10,9. Вместо Face ID здесь используется TouchID, который встроен в кнопку включения.

Новый Air сможет также считывать движения рук в воздухе с помощью специального датчика. В планшете установлен универсальный разъем USB-С, как и на iPad серии Pro.

За бюджетный iPad придется заплатить от 329 долларов в США, а вот цена iPad Air значительно выше – 599 долларов.

Напомним, что 15 сентября состоялась презентация новой продукции компании, на которой, кроме планшетов, были представлены Apple Watch нового поколения. По поводу новых iPhone в компании ничего не сказали. OBOZREVATEL вел онлайн-трансляцию события.

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