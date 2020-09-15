Apple представила новые часы Watch Series с пульсоксиметром. Фото и характеристики

Компания Apple 15 сентября официально представила смарт-часы Apple Watch нового поколения.

Они сохранили тот же дизайн, что в модели Series 4 и Series 5, однако с внутренними усовершенствованиями и новыми функциями. Среди них – датчик пульсоксиметра, который способен измерять уровень кислорода в крови (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Apple представила свои новые смарт-часы.

Так, новые Apple Watch Series 6 также получили новый быстрый чип S6, который позволяет работать с новыми датчиками продуктивнее и быстрее; встроенный чип Apple U1, реализующий технологию ультраширокополосной связи (Ultra Wideband, UWB).

По словам представителей компании, часы за пятнадцать секунд способны определять уровень кислорода в крови. Также Apple заключила партнерские соглашения с престижными университетами для изучения влияния низкого уровня кислорода в крови на развитие ряда заболеваний.

Также к смартфону теперь можно подключить часы своих родных (например, ребенка или пожилого родственника), даже если у них нет iPhone.

Более доступным вариантом стали Apple Watch SE. В них используется чип S5, который два раза быстрее, чем у Series 3.

Часы представлены в разных цветах и с разными циферблатами.

В модели сохранили много фирменных функций Series 3, в том числе выявление падения, компас и высотомер, отслеживание сна.

Предзаказ на часы доступен уже сегодня, однако продажи стартуют в пятницу, 18 сентября.

Apple Watch Series 6.

Стоимость Apple Watch Series 6 составит 399 долларов, Apple Watch SE – 279 долларов. При этом Apple Watch Series 3 подешевели до 199 долларов.

Часы будут доступны в синем, золотом, серо-черном и красном цветах.

Разные вариации ремешков циферблатов для Apple Watch.

Также компания презентовала свой фитнес-сервис для Apple Watch – Fitness+. Стоимость подписки составит 9,99 доллара в месяц или 79,99 доллара в год. Запуск запланирован до конца года. При этом при покупке Apple Watch дадут три месяца бесплатного пользования.

В Apple Watch будут циферблаты с мемодзи.

Напомним, что 15 сентября состоялась презентация новой продукции компании, на которой, кроме часов, были представлены iPad и iPad Air новейшего поколения. По поводу новых iPhone в компании ничего не сказали. OBOZREVATEL вел онлайн-трансляцию события.