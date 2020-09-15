Apple представила новые часы Watch Series с пульсоксиметром. Фото и характеристики

Компания Apple 15 сентября официально представила смарт-часы Apple Watch нового поколения.

Они сохранили тот же дизайн, что в модели Series 4 и Series 5, однако с внутренними усовершенствованиями и новыми функциями. Среди них – датчик пульсоксиметра, который способен измерять уровень кислорода в крови (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Так, новые Apple Watch Series 6 также получили новый быстрый чип S6, который позволяет работать с новыми датчиками продуктивнее и быстрее; встроенный чип Apple U1, реализующий технологию ультраширокополосной связи (Ultra Wideband, UWB).

По словам представителей компании, часы за пятнадцать секунд способны определять уровень кислорода в крови. Также Apple заключила партнерские соглашения с престижными университетами для изучения влияния низкого уровня кислорода в крови на развитие ряда заболеваний.

Также к смартфону теперь можно подключить часы своих родных (например, ребенка или пожилого родственника), даже если у них нет iPhone.

Более доступным вариантом стали Apple Watch SE. В них используется чип S5, который два раза быстрее, чем у Series 3.

В модели сохранили много фирменных функций Series 3, в том числе выявление падения, компас и высотомер, отслеживание сна.

Предзаказ на часы доступен уже сегодня, однако продажи стартуют в пятницу, 18 сентября.

Стоимость Apple Watch Series 6 составит 399 долларов, Apple Watch SE – 279 долларов. При этом Apple Watch Series 3 подешевели до 199 долларов.

Часы будут доступны в синем, золотом, серо-черном и красном цветах.

Также компания презентовала свой фитнес-сервис для Apple Watch – Fitness+. Стоимость подписки составит 9,99 доллара в месяц или 79,99 доллара в год. Запуск запланирован до конца года. При этом при покупке Apple Watch дадут три месяца бесплатного пользования.

Напомним, что 15 сентября состоялась презентация новой продукции компании, на которой, кроме часов, были представлены iPad и iPad Air новейшего поколения. По поводу новых iPhone в компании ничего не сказали. OBOZREVATEL вел онлайн-трансляцию события.

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