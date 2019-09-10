Apple покажет новый iPhone: что уже известно про смартфон

Компания Apple 10 сентября 2019 года во время презентации скорее всего покажет новый смартфон iPhone 11 (известный как iPhone XI), старт продаж которого запланирован на 20 сентября.

Об этом говорится на сайте пресс-службы Apple, которая в этом году может вернуться к привычному наименованию моделей без римских цифр в названиях.

bug.hr

Что ожидать от нового iPhone:

Диагональ экрана от 5,8 до 6,5 дюйма;

Более прочный стеклянный корпус, улучшенную защиту от воды;

LCD-экран для "младшей" версии и OLED-дисплей для "старших" моделей;

Обновленная 12-мегапиксельная камера с новыми датчиками и телеобъектив;

Обновленная фронтальная камера на 12 мегапикселей и частотой slo-mo съемки в 120 кадров/сек;

Новый 7-нанометровый процессор А13, более быстрый и экономящий энергию;

От 4 до 6Гб оперативной памяти;

Реверсивная зарядка, которая сможет подпитывать другие устройства Apple без кабеля;

Увеличенная емкость аккумулятора: от 3000 мАч у "младших" моделей до 3500 мАч для "старшей" версии;

Зарядное устройство на 18 Вт с функцией ускоренной зарядки.

Чего не стоит ждать в новых iPhone:

Поддержки сетей 5G;

ToF-датчика для измерения расстояния во время фотографирования;

Экрана без "челки" с датчиками и повышенной частотой развертки;

Гнущегося экрана;

Сканера отпечатков пальцев в экране;

Разъема USB-C, чтобы использовать один универсальный кабель для всех устройств.

По мнению аналитиков, наследник iPhone XR может получить название iPhone XT, при этом новый Айфон 2019 возможно будет иметь приставку Pro. Стоит учесть, что один из инсайдеров также предсказывал, что на задней панели больше не будет надписи "iPhone".

iPhone 11 будет иметь обычную для последних моделей iPhone форму корпуса, заметно уменьшенную верхнюю рамку дисплея и тройную камеру.

Система из трех камер будет расположена треугольником на достаточно крупной квадратной платформе, выпирающей из корпуса.

Также у iPhone 11 и iPhone 11 Max в левом верхнем углу на задней панели будет тройная, а у обновленного iPhone XR — двойная камера.

Также у всех моделей останется "монобровь", причем ее размер не изменится за счет добавления новой фронтальной камеры и улучшения системы Face ID, с сенсорами для сканирования лица и других функций.

iPhone 11 и iPhone 11 Max получат OLED-дисплеи, при этом младшая модель продолжит поставляться с LCD-панелью.

При этом OLED-экраны iPhone 11 и iPhone 11 Max могут изготовить с помощью технологии Y-OCTA. Она позволяет интегрировать тачскрин прямо в дисплейную панель и уменьшить толщину компонентов.

Дисплеи iPhone 11 и iPhone 11 Max могут также получить поддержку Apple Pencil.

Также ожидается, что диагональ дисплеев новых смартфонов будет соответствовать дисплеям прошлогодних iPhone.

Дисплеи новых iPhone получат увеличенную частоту обновления 90 Гц, чтобы сделать изображение более плавным, при этом в играх частота обновления дисплеев будет увеличиваться до 120 Гц.

Обе версии iPhone 11 получат стеклянный корпус, который будет гораздо прочнее, чем у предшественников; заднюю поверхность изготовят из специального матированного стекла, которое лучше противостоит повреждениям.

Также смартфоны получат систему на базе 7-нанометрового процессора A13, но сколько у него будет ядер и на какой частоте они будут работать - неизвестно.

Производителем чипов для новых Айфонов останется тайваньская компания TSMC, которая с 2016 года является единственным поставщиком этих компонентов.

Помимо основного, будет в iPhone 11 и iPhone 11 Max и дополнительный процессор. Он, согласно слухам, будет отвечать за компьютерное зрение и функции дополненной реальности.

iPhone XR второго поколения тоже оснастят процессором A13. А еще по мнению зарубежных журналистов, в этом году в устройство добавят 4 ГБ оперативной памяти.

В 2019 году Apple может увеличить емкость аккумулятора. Согласно недавним заявлениям DigiTimes, у iPhone 11 батарея будет на 3200 мАч, у iPhone 11 Max — на 3500 мАч, а у нового iPhone XR — на 3000 мАч.

Помимо прочего, Apple может наконец добавить в коробку 18-ваттное зарядное устройство и кабель USB-C на Lightning.

Также Айфон 2019 получит новые камеры - iPhone 11 и iPhone 11 Max оснастят тройным модулем камеры с 12-мегапиксельным широкоугольным телеобъективом.

Новые флагманы будут лучше снимать в темноте, получат трехкратный оптический зум и смогут корректировать и улучшать изображения и видео в режиме реального времени с помощью искусственного интеллекта.

Стоит отметить, что старт продаж iPhone 11 начнется примерно через 10 дней после презентации. Чаще всего Apple запускает продажи новых iPhone по пятницам. Презентация iPhone 11 пройдет 10 сентября 2019, поэтому скорее всего запуск смартфона в продажу состоится 20 сентября.

Известно, что iPhone 11 выйдут в продажу с прошивкой iOS 13 на борту.

Что касается цены новых Айфонов, что ранее аналитики компании Wedbush сделали прогноз о том, что iPhone 11 и iPhone 11 Max станут дешевле, чем их предшественники.

По словам экспертов, Apple сделает смартфоны дешевле по причине ощутимого падения продаж iPhone XS и iPhone XS Max из-за их дороговизны.

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