Apple показала новый iPad: подробности и фото

Вице-президент компании Apple Грег Йозвяк во время ежегодной презентации показал новый планшет iPad 7-го поколения.

О характеристиках гаджета, который теперь поддерживает полноразмерную клавиатуру Smart Keyboard1, бизнесмен рассказал во время выступления в Театре имени Стива Джобса в Купертино.

Новый iPad 7-го поколения apple.com

Характеристики нового iPad;

Алюминиевый корпус в серебристом, золотом и цвете "серый космос";

Память объемом 32 ГБ и 128 ГБ;

Дисплей Retina диагональю 10,2 дюйма с разрешением 264 ppi;

Поддержка Apple Pencil и клавиатуры Smart Keyboard;

Мощный процессор A10 Fusion 64-битной архитектуры, включая сопроцессор М10;

Внешняя камера на 8 мегапикселей + фронтальная камера на 1,2 мегапикселя;

WiFI-модуль с поддержкой LTE;

Операционную систему iPadOS + доступ к сервисам Apple Arcade и Apple TV+.

По словам Йозвяка, iPad седьмого поколения получил получил 10,2-дюймовый Retina-дисплей, классический дизайн и кнопку Home и Touch ID.

iPad 7-го поколения apple.com

"‎Новый iPad — это наш самый популярный и доступный iPad, в котором реализовано ещё больше инноваций. В новом iPad с iPadOS есть всё, за что пользователи так любят наш самый популярный iPad. И ещё больше возможностей для творчества, учёбы, работы и игр‎"‎, — заявил он.

iPad 7-го поколения apple.com

Также планшет получил процессор A10 Fusion, сопроцессор М10 и Smart Connector для Smart Keyboard. Как и предыдущие версии, планшет поддерживает фирменный стилус Apple Pencil.

Гаджет весом 500 граммов также получил поддержку высокоскоростного подключения к беспроводным сетям и сетям Gigabit Class LTE.

Также iPad получил поддержку сервисов Squarespace и Google Docs, операционную систему iPadOS + доступ к сервисам Apple Arcade и Apple TV+.

Для заказа планшет будет доступен с 30-го сентября.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказал, как компания Apple показала миру новый iPhone, iPad и Apple Watch: все подробности и фото.

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