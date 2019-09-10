Apple показала новый iPad: подробности и фото

Вице-президент компании Apple Грег Йозвяк во время ежегодной презентации показал новый планшет iPad 7-го поколения.
О характеристиках гаджета, который теперь поддерживает полноразмерную клавиатуру Smart Keyboard1, бизнесмен рассказал во время выступления в Театре имени Стива Джобса в Купертино.
Новый iPad 7-го поколения
apple.com
Характеристики нового iPad;
Алюминиевый корпус в серебристом, золотом и цвете "серый космос";
Память объемом 32 ГБ и 128 ГБ;
Дисплей Retina диагональю 10,2 дюйма с разрешением 264 ppi;
Поддержка Apple Pencil и клавиатуры Smart Keyboard;
Мощный процессор A10 Fusion 64-битной архитектуры, включая сопроцессор М10;
Внешняя камера на 8 мегапикселей + фронтальная камера на 1,2 мегапикселя;
WiFI-модуль с поддержкой LTE;
Операционную систему iPadOS + доступ к сервисам Apple Arcade и Apple TV+.
По словам Йозвяка, iPad седьмого поколения получил получил 10,2-дюймовый Retina-дисплей, классический дизайн и кнопку Home и Touch ID.
iPad 7-го поколения
apple.com
"Новый iPad — это наш самый популярный и доступный iPad, в котором реализовано ещё больше инноваций. В новом iPad с iPadOS есть всё, за что пользователи так любят наш самый популярный iPad. И ещё больше возможностей для творчества, учёбы, работы и игр", — заявил он.
iPad 7-го поколения
apple.com
Также планшет получил процессор A10 Fusion, сопроцессор М10 и Smart Connector для Smart Keyboard. Как и предыдущие версии, планшет поддерживает фирменный стилус Apple Pencil.
Гаджет весом 500 граммов также получил поддержку высокоскоростного подключения к беспроводным сетям и сетям Gigabit Class LTE.
Также iPad получил поддержку сервисов Squarespace и Google Docs, операционную систему iPadOS + доступ к сервисам Apple Arcade и Apple TV+.
Для заказа планшет будет доступен с 30-го сентября.
Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказал, как компания Apple показала миру новый iPhone, iPad и Apple Watch: все подробности и фото.
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